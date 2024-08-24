Во Львове преподавательница требовали взятки, ее оштрафовали

Судебное заседание. Фото: court.investigator.org.ua

Суд Львова вынес приговор заместителю декана фармацевтического факультета частного "Львовского медицинского университета" Оксане Мельник, требовавшей и получившей взятку от студентки. Суд назначил должностной лицу наказание в размере 34 тысяч гривен штрафа с запретом работать на определенных должностях в течение года.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Обстоятельства дела

Заместитель декана фармацевтического факультета частного "Львовского медицинского университета" Оксана Мельник обвинялась в получении взятки за составление государственной аттестации.

Правоохранители обнаружили, что в мае 2024 года Оксана Мельник потребовала 400 долларов у студентки за успешное и беспрепятственное составление государственной аттестации.

Преподаватель заявила, что если студентка заплатит взятку, то может даже не приходить на составление аттестации.

31 мая Оксана Мельник получила деньги от посредника, после чего ее задержали правоохранители и сообщили о подозрении во взяточничестве.

Преподавательница в суде признала свою вину и подтвердила, что 31 мая получила 400 долларов взятки от посредника за допущение к государственной аттестации и ее успешное составление студенткой.

Решение суда

Суд исследовал все материалы дела и назначил Оксане Мельник наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен штрафа.

Также она была лишена права занимать руководящие должности в юридических лицах частного права на один год.

У женщины 30 дней на то, чтобы обжаловать приговор.