У Львові викладачка вимагали хабаря, її оштрафували

Судове засідання. Фото: court.investigator.org.ua

Суд Львова виніс вирок заступниці декана фармацевтичного факультету приватного "Львівського медичного університету" Оксані Мельник, яка вимагала і отримала хабар від студентки. Суд призначив посадовиці покарання у вигляді 34 тисяч гривень штрафу з забороною працювати на певних посадах протягом року.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Заступницю декана фармацевтичного факультету приватного "Львівського медичного університету" Оксану Мельник звинувачували у отриманні хабара за складення державної атестації.

Правоохоронці виявили, що у травні 2024 року Оксана Мельник вимагала 400 доларів у студентки за успішне та безперешкодне складення державної атестації.

Викладачка заявила, що якщо студентка заплатить хабар, то може навіть не приходити на складення атестації.

31 травня Оксана Мельник отримала гроші від посередника, після цього її затримали правоохоронці та повідомили про підозру у хабарництві.

Викладачка у суді визнала свою провину та підтвердила, що 31 травня отримала 400 доларів хабара від посередника за допущення до державної атестації та її успішне складення студенткою.

Рішення суду

Суд дослідив усі матеріали справи та призначив Оксані Мельник покарання у вигляді штрафу у розмірі 34 тисячі гривень штрафу.

Також її позбавили права займати керівні посади в юридичних особах приватного права на один рік.

Жінка має 30 днів на те, щоб оскаржити вирок.