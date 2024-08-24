На Марсовому полі у Львові 24 серпня вшанували пам'ять полеглих захисників України

Вшанування загиблих бійців на Марсовому полі. Фото: Новини.LIVE

У Львові на військовому меморіалі Марсове поле вшанували пам'ять загиблих захисників України. Урочистості приурочені до 33 річниці Незалежності України у суботу, 24 серпня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Меморіал Марсово поле. Джерело: Новини.LIVE

Під час пам'ятного заходу всі присутні запалили лампадки та поклали квіти до могил тих, хто віддав життя за Україну. До вшанування долучились рідні полеглих армійців, чинні військовослужбовці та їхні побратими, керівники міста та області, духовенство та громадськість.

"Ми повинні вшановувати наших захисників і пам'ятати, якою ціною дається ця перемога", — каже жінка одного з полеглих українських бійців.