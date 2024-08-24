На Марсовом поле во Львове 24 августа почтили память павших защитников Украины

День Независимости Украины — во Львове торжественно почтили память павших на войне бойцов
24 августа 2024 15:18
Чествование погибших бойцов на Марсовом поле. Фото: Новини.LIVE
Во Львове, на военном мемориале Марсовое поле почтили память погибших защитников Украины. Торжества приурочены к 33-й годовщине Независимости Украины в субботу, 24 августа.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
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Во время памятного мероприятия все собравшиеся зажгли лампадки и возложили цветы к могилам тех, кто отдал жизнь за Украину. В честь присоединились родные павших армейцев, действующие военнослужащие и их собратья, руководители города и области, духовенство и общественность.
"Мы должны чествовать наших защитников и помнить, какой ценой дается эта победа", — говорит жена одного из павших украинских бойцов.
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