Львовский суд оправдал Андрея Слюсарчука

Андрей Слюсарчук (слева) и адвокат Ярослав Зейкан (справа) Фото: Ярослав Зейкан

Шевченковский районный суд Львова объявил оправдательный приговор Андрею Слюсарчуку, известному также по прозвищу "доктор Пи". Его обвинили ранее в отсутствии медицинского образования, что якобы привело к смерти двух пациентов.

Об этом сообщил адвокат врача Ярослав Зейкан.

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"Объявлен оправдательный приговор Слюсарчуку Андрею Тихоновичу. Поздравляю, господин Андрей", – написал его адвокат Ярослав Зейкан в соцсетях.

В чем обвиняли Андрея Слюсарчука

В начале 2000-х годов Андрей Слюсарчук прославился как талантливый нейрохирург. Он стал звездой телепрограмм, где называл себя человеком, имеющим феноменальную память. За это он и получил прозвище "доктор Пи", ведь установил мировой рекорд воспроизведя по памяти 30 миллионов знаков числа Пи после запятой. Кроме того, он утверждал, что имеет три рекорда, занесенных в Книгу рекордов Украины и является доктором медицинских наук.

Тем не менее журналисты издания "Эспрессо" обвинили его в некомпетентности и мошенничестве, а в прокуратуре заявили, что у него не было медицинской лицензии и по сути осуществлял медицинскую деятельность незаконно, что привело к смерти двух человек.

В 2011 году Андрей Слюсарчук был задержан. Его дело расследовали 2,5 года, а мужчина в это время содержался в СИЗО. А уже 14 февраля 2014 года Сиховский районный суд Львова осудил подозреваемого и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы, однако отсчет вели с момента его задержания.

Впрочем, за три года до окончания отбывания наказания, в июне 2016 года Высший специализированный суд Украины отменил решение Сыховского районного суда и апелляционной инстанции, и назначил повторное рассмотрение в Апелляционном суде Львовской области.

Парадоксальное прошлое Слюсарчука

Интересно, что Слюсарчук утверждал в интервью разным медиа, что благодаря своей феноменальной памяти он окончил школу в 9 лет, а уже в 27-летнем возрасте стал доктором медицинских наук. Кроме того, он убеждал, что родился в Виннице и рано осиротел.

Впрочем, журналисты в ходе собственного расследования установили, что одиозный врач родился в Житомире, а мать его покинула в роддоме.

Относительно образования тоже были разногласия — журналисты выяснили, что поступил в профессиональное училище железнодорожного транспорта в Казатине, где в 1991 году получил специальность штукатура-плиточника-облицовщика.

Адвокаты Слюсарчука утверждали, что дискредитация "доктора Пи" была спланирована российскими спецслужбами.

Напомним, в Украине судили специалиста, производившего чертежи и расчеты для российских атомных электростанций.

А мужчина скандально известной должностной лица МСЭК Татьяны Крупы рассказал, в каких условиях она сейчас находится в СИЗО.