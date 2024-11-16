Львівський суд виправдав Андрія Слюсарчука

Андрій Слюсарчук (ліворуч) та адвокат Ярослав Зейкан (праворуч)Фото: Ярослав Зейкан

Шевченківський районний суд Львова оголосив виправдальний вирок Андрію Слюсарчуку, який відомий також за прізвиськом "доктор Пі". Його звинуватили раніше у відсутності медичної освіти, що нібито призвело до смерті двох пацієнтів.

Про це повідомив адвокат лікаря Ярослав Зейкан.

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"Оголошено виправдальний вирок Слюсарчуку Андрію Тихоновичу. Поздоровляю, пане Андрію", – написав його адвокат Ярослав Зейкан у соцмережах.

У чому звинувачували Андрія Слюсарчука

На початку 2000-х років Андрій Слюсарчук прославився, як талановитий нейрохірург. Він став зіркою телепрограм, де називав себе людиною, яка має феноменальну пам'ять. За це він і отримав прізвисько "доктор Пі", адже встановив світовий рекорд відтворивши по пам'яті 30 мільйонів знаків числа Пі після коми. Крім того, він стверджував, що має три рекорди, занесені до Книги рекордів України та є доктором медичних наук.

Проте, журналісти видання "Еспресо" звинуватили його у некомпетентності та шахрайстві, а у прокуратурі заявили, що він не мав медичної ліцензії та по суті здійснював медичну діяльність незаконно, що призвело до смертей двох людей.

У 2011 році Андрія Слюсарчука затримали. Його справу розслідували 2,5 роки, а чоловік тим часом утримувався у СІЗО. А вже 14 лютого 2014 року Сихівський районний суд Львова засудив підозрюваного та призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, проте, відлік вели з моменту його затримання.

Втім, за три роки до завершення відбування покарання, у червні 2016 року Вищий спеціалізований суд України скасував рішення Сихівського районного суду і апеляційної інстанції, та призначив повторний розгляд в Апеляційному суді Львівської області.

Парадоксальне минуле Слюсарчука

Цікаво, що Слюсарчук стверджував в інтерв'ю різним медіа, що завдяки своїй феноменальній пам'яті він закінчив школу у 9 років, а вже в 27-річному віці став доктором медичних наук. Крім того, він переконував, що народився у Вінниці та рано осиротів.

Втім, журналісти у ході власного розслідування встановили, що одіозний лікар народився у Житомирі, а його матір покинула його у пологовому будинку.

Щодо освіти теж були розбіжності — журналісти з'ясували, що він вступив до професійного училища залізничного транспорту у Козятині, де у 1991 році отримав спеціальність штукатура-плиточника-облицювальника.

Адвокати Слюсарчука натомість стверджували, що дискредитація "доктора Пі" була спланована російськими спецслужбами.

Нагадаємо, в Україні судили спеціаліста, який робив креслення та розрахунки для російських атомних електростанцій.

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