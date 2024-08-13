Во Львове судили владельца овчарки, которая загрызла собачку породы бишон фризе

Во Львове овчарка загрызла собачку — как суд наказал владельца и что будет с его любимцем
Во Львове судили мужчину, собака которого загрызла чужую собачку породы бишон фризе. Виновник должен заплатить штраф, а его любимца должны конфисковать.
Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
По материалам суда, инцидент произошел в июне на улице Выгоды на Левандовке. Мужчина выгуливал собаку породы бельгийская овчарка без поводка. Животное увидело декоративную собачку бишон фризе и подбежало к ней. Сначала собаки просто обнюхивали друг друга, однако потом овчарка укусила другого четырехлапого, в результате чего тот умер от нанесенных травм в ветклинике.
Владелец напавшей собаки частично признал свою вину. Он убеждал, что его пес никогда не проявлял агрессии, а такая ситуация произошла впервые. В общем, мужчина считает, что овчарку что-то спровоцировало на такое поведение.
Женщина, любимец которой погиб, заявила, что ей удалось самостоятельно разыскать владельца собаки в соцсетях в группах собачников. Мужчина извинился, однако она убеждена, что он это сделал неискренне, а только из-за ее настояний. Кроме того, виновник не предлагал возместить причиненный ущерб.
Решение суда
После детального рассмотрения дела суд признал владельца бельгийской овчарки виновным в ненадлежащем содержании собаки, ведь выгуливал ее без поводка и намордника. Таким образом мужчину оштрафовали на 2550 грн и решили забрать у него пса.
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