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Во Львове овчарка загрызла собачку — как суд наказал владельца и что будет с его любимцем

13 августа 2024 07:21
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Во Львове судили владельца овчарки, которая загрызла собачку породы бишон фризе
Злая овчарка. Иллюстративное фото: sobakovod.club
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Во Львове судили мужчину, собака которого загрызла чужую собачку породы бишон фризе. Виновник должен заплатить штраф, а его любимца должны конфисковать.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По материалам суда, инцидент произошел в июне на улице Выгоды на Левандовке. Мужчина выгуливал собаку породы бельгийская овчарка без поводка. Животное увидело декоративную собачку бишон фризе и подбежало к ней. Сначала собаки просто обнюхивали друг друга, однако потом овчарка укусила другого четырехлапого, в результате чего тот умер от нанесенных травм в ветклинике.

Бишон фризе порода собаки
Песик породы бишон фризе. Фото:freepik.com

Владелец напавшей собаки частично признал свою вину. Он убеждал, что его пес никогда не проявлял агрессии, а такая ситуация произошла впервые. В общем, мужчина считает, что овчарку что-то спровоцировало на такое поведение.

Бельгийская овчарка порода собаки
Пес породы бельгийская овчарка. Фото:istockphoto.com

Женщина, любимец которой погиб, заявила, что ей удалось самостоятельно разыскать владельца собаки в соцсетях в группах собачников. Мужчина извинился, однако она убеждена, что он это сделал неискренне, а только из-за ее настояний. Кроме того, виновник не предлагал возместить причиненный ущерб.

Решение суда

После детального рассмотрения дела суд признал владельца бельгийской овчарки виновным в ненадлежащем содержании собаки, ведь выгуливал ее без поводка и намордника. Таким образом мужчину оштрафовали на 2550 грн и решили забрать у него пса.

Как наказали владельца овчарки, которая загрызла чужую собачку
Скриншот приговора Зализнычного районного суда г. Львова

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