У Львові судили власника вівчарки, яка загризла песика породи бішон фрізе

Зла вівчарка. Ілюстративне фото: sobakovod.club

У Львові судили чоловіка, собака якого загриз чужого песика породи бішон фрізе. Винуватець повинен сплатити штраф, а його улюбленця мають конфіскувати.

Про це йдеться у вироку, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами суду, інцидент стався в червні цьогоріч на вулиці Вигоди на Левандівці. Чоловік вигулював пса породи бельгійська вівчарка без повідка. Тварина побачила декоративного песика бішон фрізе й підбігла до нього. Спершу собаки просто обнюхували одне одного, однак потім вівчарка вкусила іншого чотирилапого, внаслідок чого той помер від завданих травм у ветклініці.

Песик породи бішон фрізе. Фото: freepik.com

Власник нападниці частково визнав свою провину. Він переконував, що його пес ніколи не проявляв агресії, а така ситуація трапилась уперше. Загалом чоловік вважає, що вівчарку щось спровокувало на таку поведінку.

Пес породи бельгійська вівчарка. Фото: istockphoto.com

Жінка, улюбленець якої загинув, заявила, що їй вдалося самостійно розшукати власника собаки в соцмережах через групи собачників. Чоловік попросив вибачення, однак вона переконана, що він це зробив нещиро, а лише через її наполягання. Крім того, винуватець не пропонував відшкодувати завдану кривду.

Рішення суду

Після детального розгляду справи суд визнав власника бельгійської вівчарки винним у неналежному утриманні собаки, адже вигулював його без повідка та намордника. Таким чином чоловіка оштрафували на 2550 грн та вирішили забрати в нього пса.