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Во Львове в результате ДТП пострадали полицейские и гражданские — жуткое видео

5 июня 2024 14:35
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Во Львове серьезное ДТП с пострадавшими полицейскими
Полицейская машина после ДТП во Львове Фото: Varta1
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Во Львове на перекрестке улицы Химической и проспекта Чорновола столкнулись три автомобиля, в том числе патрульная машина. В результате удара авто правоохранителей вылетело на тротуар и перевернулось, пострадали семь человек.

Об этом сообщают Новини.LIVE Львів в среду, 5 мая.

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Автомобиль полиции после столкновения с двумя другими машинами выехал на тротуар, снес металлический столбик и перевернулся на крышу.

Сейчас сообщается о семи пострадавших, из них четверо полицейских. Травмированы также трое гражданских. На месте ДТП работают милиционеры и медики.

Напомним, накануне, 4 июня, во Львовской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль наехал на пожилого мужчину, в результате чего последний погиб.

В тот же день в Винницкой области перевернулся автобус, в нем находились 17 детей и 5 взрослых, которые возвращались с экскурсии. В результате инцидента одного несовершеннолетнего госпитализировали, другим пассажирам оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Украина
полиция
ДТП
Львов
автомобиль
ранение

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