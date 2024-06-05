Смертельна ДТП 4 червня у Львові - що відомо

Смертельна ДТП у Львові — автомобіль збив літнього чоловіка
У Львові у вівторок, 4 червня, сталася смертельна ДТП. Авто наїхало на чоловіка, внаслідок чого пішохід загинув. Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії та особу загиблого.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
ДТП у Львові — що відомо
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 червня, близько 23.00, на вулиці Городоцькій у Львові.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Citroen Berlingo", 20-річний житель одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на невстановленого пішохода, чоловіка віком приблизно 60 років", — йдеться в повідомленні.
Травми виявилися настільки важкими, що чоловік загинув на місці події.
Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.286. Це — порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватця ДТП можуть позбавити волі на строк від трьох до восьми років разом з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Львові поліцейські отримали повідомлення про ДТП з потерпілим. Патрульні на місці надали допомогу чоловіку до приїзду медиків.
Також ми писали, що на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.
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