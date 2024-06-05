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Смертельна ДТП у Львові — автомобіль збив літнього чоловіка

5 червня 2024 12:26
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Смертельна ДТП 4 червня у Львові - що відомо
Авто після ДТП. Фото: Нацполіція
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Львові у вівторок, 4 червня, сталася смертельна ДТП. Авто наїхало на чоловіка, внаслідок чого пішохід загинув. Наразі поліцейські встановлюють обставини аварії та особу загиблого.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Авто у ДТП у Львові. Фото: Нацполіція

ДТП у Львові — що відомо

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 червня, близько 23.00, на вулиці Городоцькій у Львові.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Citroen Berlingo", 20-річний житель одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на невстановленого пішохода, чоловіка віком приблизно 60 років", — йдеться в повідомленні.

Травми виявилися настільки важкими, що чоловік загинув на місці події.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.286. Це — порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватця ДТП можуть позбавити волі на строк від трьох до восьми років разом з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Львові поліцейські отримали повідомлення про ДТП з потерпілим. Патрульні на місці надали допомогу чоловіку до приїзду медиків.

Також ми писали, що на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.

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