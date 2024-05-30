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У Львові патрульні надали домедичну допомогу постраждалому в ДТП, який мав рану голови

30 травня 2024 17:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Патрульні Львова допомоги постраждалому з раною голови
Патрульний на місці ДТП. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Поліцейські Львова у середу, 29 травня, отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим. Патрульні на місці надали допомогу чоловіку до приїзду медиків.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львова у Telegram у четвер, 30 травня.

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Так, на місце ДТП прибули патрульні Тарас Грицишин та Петро Савка. Навколо травмованого чоловіка метушилися перехожі, які намагалися допомогти йому.

Правоохоронці відразу почали надання домедичної допомоги: наклали пов‘язку на голову та контролювали стан потерпілого до приїзду медиків. Пізніше чоловіка ушпиталили, деталі аварії встановлюються, оскільки очевидців та винуватця на місці не було.

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Скриншот допису Патрульної поліції

Нагадаємо, на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.

Також ми писали, що у польському Гданську сталася аварія, в результаті якої загинули двоє молодих громадян України. Підліткам було 16 та 17 років.

медики
поліція
швидка допомога
ДТП
Львів

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