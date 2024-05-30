Патрульні Львова допомоги постраждалому з раною голови

Патрульний на місці ДТП. Фото: скриншот з відео

Поліцейські Львова у середу, 29 травня, отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим. Патрульні на місці надали допомогу чоловіку до приїзду медиків.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львова у Telegram у четвер, 30 травня.

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Так, на місце ДТП прибули патрульні Тарас Грицишин та Петро Савка. Навколо травмованого чоловіка метушилися перехожі, які намагалися допомогти йому.

Правоохоронці відразу почали надання домедичної допомоги: наклали пов‘язку на голову та контролювали стан потерпілого до приїзду медиків. Пізніше чоловіка ушпиталили, деталі аварії встановлюються, оскільки очевидців та винуватця на місці не було.

Скриншот допису Патрульної поліції

Нагадаємо, на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.

Також ми писали, що у польському Гданську сталася аварія, в результаті якої загинули двоє молодих громадян України. Підліткам було 16 та 17 років.