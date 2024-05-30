Патрульные Львова помощи пострадавшему с раной головы

Патрульный на месте ДТП. Фото: скриншот с видео

Полицейские Львова в среду, 29 мая, получили сообщение о ДТП с потерпевшим. Патрульные на месте оказали помощь мужчине до приезда медиков.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львова в Telegram в четверг, 30 мая.

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Так, на место ДТП прибыли патрульные Тарас Грицишин и Петр Савка. Вокруг травмированного мужчины суетились прохожие, которые пытались помочь ему.

Правоохранители сразу начали оказание медицинской помощи: наложили повязку на голову и контролировали состояние пострадавшего до приезда медиков. Позже мужчину госпитализировали, детали аварии устанавливаются, поскольку очевидцев и виновника на месте не было.

Скриншот поста Патрульной полиции

Напомним, на Львовщине водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

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