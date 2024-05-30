Патрульные Львова помощи пострадавшему с раной головы

Во Львове патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему в ДТП, который имел рану головы
Полицейские Львова в среду, 29 мая, получили сообщение о ДТП с потерпевшим. Патрульные на месте оказали помощь мужчине до приезда медиков.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львова в Telegram в четверг, 30 мая.
Патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему в ДТП
Так, на место ДТП прибыли патрульные Тарас Грицишин и Петр Савка. Вокруг травмированного мужчины суетились прохожие, которые пытались помочь ему.
Правоохранители сразу начали оказание медицинской помощи: наложили повязку на голову и контролировали состояние пострадавшего до приезда медиков. Позже мужчину госпитализировали, детали аварии устанавливаются, поскольку очевидцев и виновника на месте не было.
Напомним, на Львовщине водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.
Также мы писали, что в польском Гданьске произошла авария, в результате которой погибли два молодых граждан Украины. Подросткам было 16 и 17 лет.
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