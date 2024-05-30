Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему в ДТП, который имел рану головы arrow

Во Львове патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему в ДТП, который имел рану головы

30 мая 2024 17:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Патрульные Львова помощи пострадавшему с раной головы
Патрульный на месте ДТП. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Полицейские Львова в среду, 29 мая, получили сообщение о ДТП с потерпевшим. Патрульные на месте оказали помощь мужчине до приезда медиков.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львова в Telegram в четверг, 30 мая.

Читайте также:

Патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему в ДТП

Так, на место ДТП прибыли патрульные Тарас Грицишин и Петр Савка. Вокруг травмированного мужчины суетились прохожие, которые пытались помочь ему.

Правоохранители сразу начали оказание медицинской помощи: наложили повязку на голову и контролировали состояние пострадавшего до приезда медиков. Позже мужчину госпитализировали, детали аварии устанавливаются, поскольку очевидцев и виновника на месте не было.

null
Скриншот поста Патрульной полиции

Напомним, на Львовщине водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Также мы писали, что в польском Гданьске произошла авария, в результате которой погибли два молодых граждан Украины. Подросткам было 16 и 17 лет.

медики
полиция
скорая помощь
ДТП
Львов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление