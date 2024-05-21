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На Львівщині поляк спричинив смертельну ДТП — чи покарали його

21 травня 2024 15:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині поляк спричинив смертельну ДТП — чи покарали його
Зіткнення КамАЗу і вантажівки. Фото: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львівській області суд виніс вирок поляку Яну Ястребському, який під час кермування вантажівкою виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у КамАЗ, 25-річний водій якого загинув. Поляка було визнано винним у смертельній ДТП та засуджено до чотирьох років ув'язнення з дворічною забороною керувати автомобілями. Однак суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим терміном.

Про це повідомляє ZAXID.NET у вівторок, 21 травня.

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У вироку повідомляється, що аварія сталась 15 березня 2024 року на трасі Київ-Чоп неподалік села Дідилів. 49-річний Ян Ястребський під час кермування вантажівкою Scania, виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у КамАЗ. 25-річний водій цього автомобіля отримав важкі травми, від яких помер у лікарні.

Щодо поляка порушили кримінальну справу через вчинення смертельної ДТП. У суді він визнав свою провину та розповів, що їхав із Києва до кордону з Польщею.

Обвинувачуваний розповів, що під час руху він захотів дістати напій, який був у нього в холодильнику, та відволікся від дороги. Внаслідок цього його вантажівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулася із зустрічним КамАЗом.

Обвинувачений заявив, що відшкодував завдану шкоду сім’ї загиблого. У суді сестра загиблого підтвердила, що Ян Ястребський справді виплатив моральну та матеріальну компенсації. В зв'язку з цим вона закликала суд не призначати обвинувачуваному тюремного ув'язнення.

Суд визнав поляка винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив чотири роки тюрми з дворічною забороною керувати автомобілями. Втім, чоловіка звільнили від відбування основного покарання з дворічним іспитовим терміном.

Ян Ястребський має не відлучатись з Львівської області без дозволу суду. Вирок він може оскаржити.

Раніше ми повідомляли, що у Львові увечері в п'ятницю, 17 травня, водій автомобіля наїхав на дитину. Шестирічний хлопчик отримав травми внаслідок ДТП, його ушпиталили.

В районі села Гамаліївка Львівського району у вівторок, 14 травня, близько 9:00 ранку сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали четверо осіб.

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