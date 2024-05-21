На Львовщине поляк спровоцировал смертельное ДТП — наказали ли его

Столкновение КамАЗа и грузовика. Фото: Нацполиция

Во Львовской области суд вынес приговор поляку Яну Ястребскому, который во время вождения грузовиком выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ, 25-летний водитель которого погиб. Поляк был признан виновным в смертельном ДТП и приговорен к четырем годам заключения с двухлетним запретом управлять автомобилями. Однако суд уволил его от отбывания основного наказания с испытательным сроком.

Об этом сообщает ZAXID.NET во вторник, 21 мая.

Читайте также:

Смертельное ДТП во Львовской области

В приговоре сообщается, что авария произошла 15 марта 2024 года на трассе Киев-Чоп недалеко от села Дидилов. 49-летний Ян Ястребский во время вождения грузовиком Scania выехал на полосу встречного движения, где врезался в КамАЗ. 25-летний водитель этого автомобиля получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице.

В отношении поляка возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП. В суде он признал свою вину и рассказал, что ехал из Киева на границу с Польшей.

Обвиняемый рассказал, что во время движения он захотел достать напиток, который был у него в холодильнике, и отвлекся от дороги. В результате этого его грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным КамАЗом.

Обвиняемый заявил, что возместил причиненный ущерб семье погибшего. В суде сестра погибшего подтвердила, что Ян Ястребский действительно выплатил моральную и материальную компенсацию. В этой связи она призвала суд не назначать обвиняемому тюремного заключения.

Суд признал поляка виновным в совершении смертельного ДТП и назначил четыре года тюрьмы с двухлетним запретом управлять автомобилями. Впрочем, мужчину освободили от отбывания основного наказания с двухлетним испытательным сроком.

Ян Ястребский не должен отлучаться из Львовской области без разрешения суда. Приговор он может оспорить.

Ранее мы сообщали, что во Львове вечером в пятницу, 17 мая, водитель автомобиля наехал на ребенка. Шестилетний мальчик получил травмы в результате ДТП, его госпитализировали.

В районе села Гамалеевка Львовского района во вторник, 14 мая, около 9:00 утра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.