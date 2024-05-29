У Польщі двоє українських підлітків, тікаючи від поліції, розбилися на смерть — що відомо

Машина, на якій розбилися підлітки. Фото: trojmiasto.pl

У ніч на 29 травня у польському Гданську сталася аварія, в результаті якої загинули двоє молодих громадян України. Підліткам було 16 та 17 років.

Про це повідомило видання trojmiasto.pl, посилаючись на дані місцевої поліції.

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"Обидві жертви є громадянами України", — повідомила представниця поліції Поморського воєводства Каріна Камінська.

Юнаки були з Запорізької області й переїхали до Польщі після початку повномасштабної війни в Україні. Один з них оселився у Вейгерово, а другий — у Гдині.

Наразі поліція розслідує причини трагедії, зокрема причини, через які хлопці ігнорували вимоги поліції зупинитися та натомість почали тікати на автомобілі, що призвело до аварії.

Машина, на якій розбилися підлітки. Фото: trojmiasto.pl

Польські поліцейські намагалися зупинити машину, яка рухалася без увімкненого світла в темний час доби. Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, підлітки були за кермом Audi A4. Вони не зупинилися на вимогу поліції у Вейгерово і почали втечу, рухаючись зі швидкістю 150-160 км/год по вулицях Гдині, Сопота та Гданська.

Машина, на якій розбилися підлітки. Фото: trojmiasto.pl

У Гданську 16-річний водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Він помер на місці події, тоді як його пасажир був доставлений до лікарні у критичному стані, де згодом помер.

Нагадаємо, на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.

Раніше смертельна ДТП трапилася 26 травня на Столичному шосе у Києві. Легковик Porsche Macan в’їхав під вантажівку. Рятувальники деблокували потерпілого та госпіталізували до лікарні.