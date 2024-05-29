У Польщі двоє українських підлітків, тікаючи від поліції, розбилися на смерть — що відомо
У ніч на 29 травня у польському Гданську сталася аварія, в результаті якої загинули двоє молодих громадян України. Підліткам було 16 та 17 років.
Про це повідомило видання trojmiasto.pl, посилаючись на дані місцевої поліції.
Українські підлітки розбилися у Польщі
"Обидві жертви є громадянами України", — повідомила представниця поліції Поморського воєводства Каріна Камінська.
Юнаки були з Запорізької області й переїхали до Польщі після початку повномасштабної війни в Україні. Один з них оселився у Вейгерово, а другий — у Гдині.
Наразі поліція розслідує причини трагедії, зокрема причини, через які хлопці ігнорували вимоги поліції зупинитися та натомість почали тікати на автомобілі, що призвело до аварії.
Польські поліцейські намагалися зупинити машину, яка рухалася без увімкненого світла в темний час доби. Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, підлітки були за кермом Audi A4. Вони не зупинилися на вимогу поліції у Вейгерово і почали втечу, рухаючись зі швидкістю 150-160 км/год по вулицях Гдині, Сопота та Гданська.
У Гданську 16-річний водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Він помер на місці події, тоді як його пасажир був доставлений до лікарні у критичному стані, де згодом помер.
Нагадаємо, на Львівщині водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою. Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів, ще двоє отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.
Раніше смертельна ДТП трапилася 26 травня на Столичному шосе у Києві. Легковик Porsche Macan в’їхав під вантажівку. Рятувальники деблокували потерпілого та госпіталізували до лікарні.
Читайте Новини.LIVE!