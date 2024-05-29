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В Польше два украинских подростка, убегая от полиции, разбились насмерть — что известно

29 мая 2024 17:37
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Бригадир София
редактор
В Польше два украинских подростка, убегая от полиции, разбились насмерть — что известно
Машина, на которой разбились подростки. Фото: trojmiasto.pl
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 29 мая в польском Гданьске произошла авария, в результате которой погибли двое молодых граждан Украины. Подросткам было 16 и 17 лет.

Об этом сообщило издание trojmiasto.pl, ссылаясь на данные местной полиции.

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"Обе жертвы являются гражданами Украины", — сообщила представитель полиции Поморского воеводства Карина Каминская.

Молодые люди были из Запорожской области и переехали в Польшу после начала полномасштабной войны в Украине. Один из них поселился в Вейгерово, второй — в Гдыне.

В настоящее время полиция расследует причины трагедии, в частности причины, по которым ребята игнорировали требования полиции остановиться и стали сбегать на автомобиле, что привело к аварии.

Машина, на которой разбились подростки. Фото: trojmiasto.pl
Машина, на которой разбились подростки. Фото: trojmiasto.pl

Польские полицейские пытались остановить двигавшуюся без включенного света машину в темное время суток. Согласно сообщениям польских СМИ, подростки были за рулем Audi A4. Они не остановились по требованию полиции в Вейгерово и начали бегство, двигаясь со скоростью 150-160 км/ч по улицам Гдыни, Сопота и Гданьска.

Машина, на которой разбились подростки. Фото: trojmiasto.pl
Машина, на которой разбились подростки. Фото: trojmiasto.pl

В Гданьске 16-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Он скончался на месте происшествия, в то время как его пассажир был доставлен в больницу в критическом состоянии, где впоследствии умер.

Напомним, во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Ранее смертельное ДТП произошло 26 мая на Столичном шоссе в Киеве. Легковушка Porsche Macan въехала под грузовик. Спасатели деблокировали пострадавшего и госпитализировали в больницу.

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