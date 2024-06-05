Смертельное ДТП 4 июня во Львове – что известно

Автомобиль после ДТП. Фото: Нацполиция

Во Львове во вторник, 4 июня, произошло смертельное ДТП. Автомобиль наехал на мужчину, в результате пешеход погиб. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Автомобиль в ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

ДТП во Львове — что известно

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июня, около 23.00, на улице Городоцкой во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Citroen Berlingo", 20-летний житель одного из сел Львовского района, совершил наезд на неустановленного пешехода, мужчину в возрасте примерно 60 лет", — говорится в сообщении.

Травмы оказались настолько тяжелыми, что мужчина погиб на месте происшествия.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286. Это нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновника ДТП могут лишить свободы сроком от трех до восьми лет вместе с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, во Львове полицейские получили уведомление о ДТП с пострадавшим. Патрульные на месте оказали помощь мужчине до приезда медиков.

Также мы писали, что во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.