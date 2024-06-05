Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Смертельное ДТП во Львове — автомобиль сбил пожилого мужчину arrow

Смертельное ДТП во Львове — автомобиль сбил пожилого мужчину

5 июня 2024 12:26
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Смертельное ДТП 4 июня во Львове – что известно
Автомобиль после ДТП. Фото: Нацполиция
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Во Львове во вторник, 4 июня, произошло смертельное ДТП. Автомобиль наехал на мужчину, в результате пешеход погиб. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Читайте также:
Авто в ДТП во Львове
Автомобиль в ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

ДТП во Львове — что известно

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 июня, около 23.00, на улице Городоцкой во Львове.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Citroen Berlingo", 20-летний житель одного из сел Львовского района, совершил наезд на неустановленного пешехода, мужчину в возрасте примерно 60 лет", — говорится в сообщении.

Травмы оказались настолько тяжелыми, что мужчина погиб на месте происшествия.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.286. Это нарушение правил безопасности дорожного движения. Виновника ДТП могут лишить свободы сроком от трех до восьми лет вместе с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, во Львове полицейские получили уведомление о ДТП с пострадавшим. Патрульные на месте оказали помощь мужчине до приезда медиков.

Также мы писали, что во Львовской области водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли два пассажира, еще двое получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

авария
Львов
фото
ДТП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня