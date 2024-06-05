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У Львові внаслідок ДТП постраждали поліцейські та цивільні — моторошне відео

5 червня 2024 14:35
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Львові серйозне ДТП з постраждалими поліцейськими
Поліцейська машина після ДТП у Львові. Фото: Varta1
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Львові на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола зіткнулось три автомобілі, в тому числі патрульна машина. Внаслідок удару авто правоохоронців вилетіло на тротуар та перевернулося, постраждало семеро людей. 

Про це повідомляють Новини.LIVE Львів у середу, 5 травня.

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Автомобіль поліції після зіткнення з двома іншими машинами виїхав на тротуар, зніс металевий стовпчик і перевернувся на дах.

Наразі повідомляється про сімох постраждалих, з них четверо поліцейських. Травмовано також троє цивільних. На місці ДТП працюють правоохоронці та медики. 

Нагадаємо, напередодні, 4 червня, у Львівській області сталася смертельна ДТП. Автомобіль наїхав на літнього чоловіка, внаслідок чого останній загинув. 

Того ж дня на Вінниччині перекинувся автобус, у ньому перебували 17 дітей та 5 дорослих, які поверталися з екскурсії. Внаслідок інциденту одного неповнолітнього ушпиталили, іншим пасажирам надали медичну допомогу, після чого відпустили додому.

Україна
поліція
ДТП
Львів
автомобіль
поранення

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