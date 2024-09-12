Пожар в квартире во Львове 12 сентября — в помещении взорвались батареи

Во Львове ночью произошел пожар в одной из квартир — местные слышали взрыв
12 сентября 2024 10:45
Последствия пожара в квартире во Львове. Фото: t.me/zinkevich_igor
Во Львове в ночь на 12 сентября произошел пожар в квартире Железнодорожного района города. Пострадавших в результате пожара нет.
Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем Telegram.
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По словам Зинкевича, ночью горела квартира на Железнодорожной, 8. Предварительная причина возникновения пожара — зарядка аккумуляторных батарей.
"Прошло без жертв, но у людей полностью выгорела кухня. На данный момент ЛКП "Левандовка" занимается восстановлением подачи электричества и газа в доме", — говорится в сообщении.
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