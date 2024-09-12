Пожежа у квартирі в Львові 12 вересня — в приміщенні вибухнули батареї

Наслідки пожежі в квартирі у Львові. Фото: t.me/zinkevich_igor

У Львові в ніч на 12 вересня сталася пожежа у квартирі в Залізничному районі міста. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у своєму Telegram.

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За словами Зінкевича, вночі горіла квартира на вул.Залізничній, 8. Попередня причина виникнення пожежі — заряджання акумуляторних батарей.

Наслідки пожежі у квартирі в Львові. Фото: t.me/zinkevich_igor

Наслідки пожежі у квартирі в Львові. Фото: t.me/zinkevich_igor

"Минулося без жертв, але у людей повністю вигоріла кухня. На цю хвилину ЛКП "Левандівка"займається відновленням подачі електрики та газу у будинку", — йдеться у повідомленні.