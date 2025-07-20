ДТП во Львове 20 июля - BMW врезался в микроавтобус Renault Trafic

Микроавтобус Renault Trafic после ДТП. Фото: полиция Львовской области

Серьезная авария произошла в воскресенье, 20 июля, около полудня на трассе "Западный обход города Львова" вблизи села Рудно Львовского района. Водитель на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Об этом стало известно из сообщения полиции Львовской области в Facebook.

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По предварительным данным правоохранителей, 21-летний львовянин за рулем BMW выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Renault Trafic, которым управлял 41-летний житель Львова.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также пятеро пассажиров микроавтобуса. Среди пострадавших — четверо жителей Стрыйского района в возрасте от 17 до 77 лет и 20-летняя жительница Львовского района. Всех доставили в медучреждения для оказания помощи.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство в связи с нарушением правил безопасности дорожного движения, повлекшее травмирование нескольких человек. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Водителя BMW уже задержали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Во Львове произошло ДТП. Фото: полиция Львовской области

Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области

В результате ДТП автомобили получили значительные повреждения. Фото: полиция Львовской области

Фото: скриншот сообщения полиции Львовской области в Facebook

Напомним, 19 июля поздно вечером в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия.

Позже стало известно, что женщина умерла в больнице, а за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения был работник прокуратуры Андрей Молочный.