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Главная Львов Во Львове водителя BMW задержали после ДТП с семью пострадавшими

Во Львове водителя BMW задержали после ДТП с семью пострадавшими

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 22:53
ДТП во Львове 20 июля - BMW врезался в микроавтобус Renault Trafic
Микроавтобус Renault Trafic после ДТП. Фото: полиция Львовской области

Серьезная авария произошла в воскресенье, 20 июля, около полудня на трассе "Западный обход города Львова" вблизи села Рудно Львовского района. Водитель на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

Об этом стало известно из сообщения полиции Львовской области в Facebook.

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ДТП во Львове 20 июля

По предварительным данным правоохранителей, 21-летний львовянин за рулем BMW выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Renault Trafic, которым управлял 41-летний житель Львова.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также пятеро пассажиров микроавтобуса. Среди пострадавших — четверо жителей Стрыйского района в возрасте от 17 до 77 лет и 20-летняя жительница Львовского района. Всех доставили в медучреждения для оказания помощи.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство в связи с нарушением правил безопасности дорожного движения, повлекшее травмирование нескольких человек. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Водителя BMW уже задержали. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими - фото 1
Во Львове произошло ДТП. Фото: полиция Львовской области
У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими - фото 2
Последствия ДТП. Фото: полиция Львовской области
У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими - фото 3
В результате ДТП автомобили получили значительные повреждения. Фото: полиция Львовской области
У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими - фото 4
Фото: скриншот сообщения полиции Львовской области в Facebook

Напомним, 19 июля поздно вечером в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне и скрылся с места происшествия.

Позже стало известно, что женщина умерла в больнице, а за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения был работник прокуратуры Андрей Молочный.

ДТП Львов пасажири водитель пострадавшие
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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