ДТП во Львове 20 липня - BMW врізався у мікроавтобус Renault Trafic

У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими
Серйозна аварія сталася у неділю, 20 липня, близько полудня на трасі "Західний обхід міста Львова" поблизу села Рудно Львівського району. Водій на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем.
Про це стало відомо з повідомлення поліції Львівської області у Facebook.
ДТП у Львові 20 липня
За попередніми даними правоохоронців, 21-річний львів’янин за кермом BMW виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус Renault Trafic, яким керував 41-річний мешканець Львова.
Внаслідок зіткнення травм зазнали обидва водії, а також п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Серед постраждалих — четверо жителів Стрийського району віком від 17 до 77 років і 20-річна мешканка Львівського району. Усіх доставили до медзакладів для надання допомоги.
За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування кількох людей. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Водія BMW вже затримали. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, 19 липня пізно ввечері у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події.
Пізніше стало відомо, що жінка померла у лікарні, а за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння був працівник прокуратури Андрій Молочний.
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