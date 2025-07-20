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Головна Львів У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими

У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 22:53
ДТП во Львове 20 липня - BMW врізався у мікроавтобус Renault Trafic
Мікроавтобус Renault Trafic після ДТП. Фото: поліція Львівської області

Серйозна аварія сталася у неділю, 20 липня, близько полудня на трасі "Західний обхід міста Львова" поблизу села Рудно Львівського району. Водій на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем.

Про це стало відомо з повідомлення поліції Львівської області у Facebook.

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ДТП у Львові 20 липня

За попередніми даними правоохоронців, 21-річний львів’янин за кермом BMW виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус Renault Trafic, яким керував 41-річний мешканець Львова.

Внаслідок зіткнення травм зазнали обидва водії, а також п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Серед постраждалих — четверо жителів Стрийського району віком від 17 до 77 років і 20-річна мешканка Львівського району. Усіх доставили до медзакладів для надання допомоги.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування кількох людей. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Водія BMW вже затримали. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії.

У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими - фото 1
У Львові сталася ДТП. Фото: поліція Львівської області
У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими - фото 2
Наслідки ДТП. Фото: поліція Львівської області
У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими - фото 3
Внаслідок ДТП автомобілі отримали значні ушкодження. Фото: поліція Львівської області
У Львові водія BMW затримали після ДТП з сімома постраждалими - фото 4
Фото: скриншот повідомлення поліції Львівської області у Facebook

Нагадаємо, 19 липня пізно ввечері у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події.

Пізніше стало відомо, що жінка померла у лікарні, а за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння був працівник прокуратури Андрій Молочний.

ДТП Львів пассажиры водій постраждалі
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
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