ДТП во Львове 20 липня - BMW врізався у мікроавтобус Renault Trafic

Мікроавтобус Renault Trafic після ДТП. Фото: поліція Львівської області

Серйозна аварія сталася у неділю, 20 липня, близько полудня на трасі "Західний обхід міста Львова" поблизу села Рудно Львівського району. Водій на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим автомобілем.

Про це стало відомо з повідомлення поліції Львівської області у Facebook.

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За попередніми даними правоохоронців, 21-річний львів’янин за кермом BMW виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус Renault Trafic, яким керував 41-річний мешканець Львова.

Внаслідок зіткнення травм зазнали обидва водії, а також п’ятеро пасажирів мікроавтобуса. Серед постраждалих — четверо жителів Стрийського району віком від 17 до 77 років і 20-річна мешканка Львівського району. Усіх доставили до медзакладів для надання допомоги.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з порушенням правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування кількох людей. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Водія BMW вже затримали. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії.

У Львові сталася ДТП. Фото: поліція Львівської області

Наслідки ДТП. Фото: поліція Львівської області

Внаслідок ДТП автомобілі отримали значні ушкодження. Фото: поліція Львівської області

Фото: скриншот повідомлення поліції Львівської області у Facebook

Нагадаємо, 19 липня пізно ввечері у Голосіївському районі Києва працівник прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події.

Пізніше стало відомо, що жінка померла у лікарні, а за кермом автомобіля у стані алкогольного сп'яніння був працівник прокуратури Андрій Молочний.