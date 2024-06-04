Во Львове почтили память погибших в войне детей

Повязывание ленты на дереве во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове на Площади Ангелов во вторник, 4 июня, почтили память детей, погибших из-за российского вторжения. Мероприятие начиналось с поминальной молитвы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Инсталляция "Ангел" во Львове. Источник: Новини.LIVE

На Площади Ангелов состоялась поминальная молитва и акция "Голоса детей", где каждый желающий смог завязать колокольчик на инсталляцию "Ангела" и на деревья рядом, как память о душах невинных детей.

Колокольчики на дереве. Источник: Новини.LIVE

Львовяне повязывают колокольчики на дереве. Источник: Новини.LIVE



За данными ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 551 ребенок.

Напомним, что подобное мероприятие также состоялась и в Одессе: там почтили память 11 погибших во время полномасштабного вторжения детей, высадив аллею сакур.

Также недавно Украина вернула с оккупированных территорий шестерых маленьких украинцев, трое из которых являются полусиротами.

Вместе с тем, уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала основные сложности в возвращении похищенных украинских детей из России.