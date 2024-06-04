Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове почтили память погибших из-за войны с Россией детей — репортаж Новини.LIVE arrow

Во Львове почтили память погибших из-за войны с Россией детей — репортаж Новини.LIVE

4 июня 2024 16:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове почтили память погибших в войне детей
Повязывание ленты на дереве во Львове. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львове на Площади Ангелов во вторник, 4 июня, почтили память детей, погибших из-за российского вторжения. Мероприятие начиналось с поминальной молитвы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

Читайте также:

Во Львове почтили память убитых Россией детей

львов ангел
Инсталляция "Ангел" во Львове. Источник: Новини.LIVE

На Площади Ангелов состоялась поминальная молитва и акция "Голоса детей", где каждый желающий смог завязать колокольчик на инсталляцию "Ангела" и на деревья рядом, как память о душах невинных детей.

львов дети
Колокольчики на дереве. Источник: Новини.LIVE
акция голоса детей львов
Львовяне повязывают колокольчики на дереве. Источник: Новини.LIVE


За данными ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии России в Украине погиб 551 ребенок.

Напомним, что подобное мероприятие также состоялась и в Одессе: там почтили память 11 погибших во время полномасштабного вторжения детей, высадив аллею сакур.

Также недавно Украина вернула с оккупированных территорий шестерых маленьких украинцев, трое из которых являются полусиротами.

Вместе с тем, уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала основные сложности в возвращении похищенных украинских детей из России.

Украина
смерть
молитвы
война в Украине
память
Львов
дети

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня