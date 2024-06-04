У Львові вшанували пам'ять загиблих у війні дітей

Пов'язування стрічки на дереві у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові на Площі Ангелів у вівторок, 4 червня, вшанували пам'ять дітей, які загинули через російське вторгнення. Захід розпочинався з поминальної молитви.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Інсталяція "Ангел" у Львові. Джерело: Новини.LIVE

На Площі Ангелів відбулась поминальна молитва та акція "Голоси дітей", де кожен охочий зміг зав’язати дзвіночок на інсталяцію "Ангела" та на дерева поруч, як пам'ять про душі невинних дітей.

Дзвіночки на дереві. Джерело: Новини.LIVE

Львів'яни пов'язують дзвіночки на дереві. Джерело: Новини.LIVE

Зауважимо, що за повідомленням ювенальних прокурорів, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 551 дитина.

Нагадаємо, що подібний захід також відбувся й в Одесі: там вшанували пам’ять 11 загиблих під час повномасштабного вторгнення дітей, висадивши алею сакур.

Також не так давно Україна повернула з окупованих територій шістьох маленьких українців, троє з яких є напівсиротами.

Водночас уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук розповіла основні складнощі у поверненні викрадених українських дітей з Росії.