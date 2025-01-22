Во Львове почтили память погибших Героев Революции Достоинства

Девушка возле Мемориала памяти Героев Небесной Сотни во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 января, во Львове почтили память первых погибших на Майдане. Мероприятие состоялось на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни, который расположен на пересечении улиц Максима Кривоноса и Замковой.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Чествование Героев во Львове

На мемориале состоялась панихида и все участники зажгли лампадки памяти. На чествовании присутствовали родные павших на Майдане Героев, представители местной власти и неравнодушные львовяне.

Добавим, что 22 января 2014 года были найдены тела первых погибших активистов Майдана — Юрия Вербицкого, Сергея Нигояна, Михаила Жизневского. В тот же день был смертельно ранен Роман Сеник.

Мемориал памяти Героев Небесной Сотни. Фото: Новини.LIVE.

Люди возле Мемориала памяти во Львове. Фото: Новини.LIVE.

Женщины держат в руках лампадки. Фото: Новини.LIVE.

Панахида по погибшим Героям. Фото: Новини.LIVE.

Женщины, которые пришли на мероприятие для чествования Героев. Фото: Новини.LIVE.

Участники мероприятия в честь павших на Майдане Героев. Фото: Новини.LIVE.

Люди кладут лампадки к мемориалу. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, в столице также состоялось мероприятие в честь погибших Героев Небесной Сотни. Неравнодушные киевляне организовали шествие памяти.

В Одессе открыли четвертую очередь мемориала "Стена памяти’памяти". На нем выгравировано 90 имен павших защитников. Мемориал находится возле Кафедрального собора Рождества Христова ПЦУ.