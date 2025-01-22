Во Львове почтили память погибших Героев Революции Достоинства

Во Львове почтили память павших на Майдане Героев — фото
Сегодня, 22 января, во Львове почтили память первых погибших на Майдане. Мероприятие состоялось на Мемориале памяти Героев Небесной Сотни, который расположен на пересечении улиц Максима Кривоноса и Замковой.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Чествование Героев во Львове
На мемориале состоялась панихида и все участники зажгли лампадки памяти. На чествовании присутствовали родные павших на Майдане Героев, представители местной власти и неравнодушные львовяне.
Добавим, что 22 января 2014 года были найдены тела первых погибших активистов Майдана — Юрия Вербицкого, Сергея Нигояна, Михаила Жизневского. В тот же день был смертельно ранен Роман Сеник.
Напомним, в столице также состоялось мероприятие в честь погибших Героев Небесной Сотни. Неравнодушные киевляне организовали шествие памяти.
В Одессе открыли четвертую очередь мемориала "Стена памяти’памяти". На нем выгравировано 90 имен павших защитников. Мемориал находится возле Кафедрального собора Рождества Христова ПЦУ.
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