У Львові вшанували загиблих Героїв Революції Гідності

Дівчина біля Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 січня, у Львові вшанували пам'ять перших загиблих на Майдані. Захід відбувся на Меморіалі пам'яті Героїв Небесної Сотні, що розташований на перетині вулиць Максима Кривоноса та Замкової.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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На меморіалі відбулась панахида та усі учасники засвітили лампадки пам'яті. На вшануванні були присутні рідні полеглих на Майдані Героїв, представники місцевої влади та небайдужі львів'яни.

Додамо, що 22 січня 2014 року було знайдено тіла перших загиблих активістів Майдану — Юрія Вербицького, Сергія Нігояна, Михайла Жизневського. У той же день було смертельно поранено Романа Сеника.

Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні. Фото: Новини.LIVE

Люди біля Меморіалу пам'яті у Львові. Фото: Новини.LIVE

Жінки тримають в руках лампадки. Фото: Новини.LIVE

Панахида за загиблими Героями. Фото: Новини.LIVE

Жінки, які прийшли на захід для вшанування Героїв. Фото: Новини.LIVE

Учасники заходу на честь полеглих на Майдані Героїв. Фото: Новини.LIVE

Люди кладуть лампадки до меморіалу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у столиці також відбувся захід на честь загиблих Героїв Небесної Сотні. Небайдужі кияни організували ходу пам'яті.

В Одесі відкрили четверту чергу меморіалу "Стіна пам’яті". На ньому викарбувано 90 імен полеглих захисників. Меморіал знаходиться біля Кафедрального собору Різдва Христового ПЦУ.