Вшанування Героїв у Львові — відбулась скорботна коляда

Львів'яни вшановують пам'ять Героїв на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в останню суботу кожного місяця вшановують Героїв молитвою на полях почесних поховань Личаківського кладовища. 28 грудня окрім молитви відбувалась також скорботна коляда.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Скорботна коляда у Львові

Цього місяця на Личаківському кладовищі у Львові провели скорботну коляду. Це зробили, аби спільно з родинами полеглих захисників та захисниць України розпочати відзначення різдвяних свят зі згадки та подяки тим, хто ціною власного життя зробив можливим для нас святкування Різдва вдома.

Скорботна коляда відрізняється від традиційних колядок, які зазвичай звеличують народження Ісуса Христа і несуть радісні, піднесені мотиви. Така коляда наповнена болем, журбою та роздумами про втрати й долю людей.

Люди прийшли вшанувати пам'ять полеглих Героїв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Рідні загиблих військових стоять біля їхніх портретів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Десятки людей прийшли на Личаківське кладовище для скорботної коляди. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Рідні Героїв біля їхніх могил. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час перебування у Львові вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі. Президент України нагадав, що ці люди віддали життя за незалежність нашої Вітчизни.

Українці, які проживають у штаті Північна Кароліна, організували благодійний вертеп. Зібрані кошти направили на підтримку ЗСУ та дитячий фонд "Щасливе сонечко" в Запоріжжі.