Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Скорботною колядою вшанували Героїв у Львові — фоторепортаж arrow

Скорботною колядою вшанували Героїв у Львові — фоторепортаж

28 грудня 2024 13:20
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Вшанування Героїв у Львові — відбулась скорботна коляда
Львів'яни вшановують пам'ять Героїв на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Львові в останню суботу кожного місяця вшановують Героїв молитвою на полях почесних поховань Личаківського кладовища. 28 грудня окрім молитви відбувалась також скорботна коляда.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Скорботна коляда у Львові

Цього місяця на Личаківському кладовищі у Львові провели скорботну коляду. Це зробили, аби спільно з родинами полеглих захисників та захисниць України розпочати відзначення різдвяних свят зі згадки та подяки тим, хто ціною власного життя зробив можливим для нас святкування Різдва вдома.

Скорботна коляда відрізняється від традиційних колядок, які зазвичай звеличують народження Ісуса Христа і несуть радісні, піднесені мотиви. Така коляда наповнена болем, журбою та роздумами про втрати й долю людей.

У Львові вшанували Героїв скорботною колядою
Люди прийшли вшанувати пам'ять полеглих Героїв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували Героїв скорботною колядою
Рідні загиблих військових стоять біля їхніх портретів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували Героїв скорботною колядою
Десятки людей прийшли на Личаківське кладовище для скорботної коляди. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували Героїв скорботною колядою
Рідні Героїв біля їхніх могил. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували Героїв скорботною колядою
Люди на Личаківському кладовищі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час перебування у Львові вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі. Президент України нагадав, що ці люди віддали життя за незалежність нашої Вітчизни.

Українці, які проживають у штаті Північна Кароліна, організували благодійний вертеп. Зібрані кошти направили на підтримку ЗСУ та дитячий фонд "Щасливе сонечко" в Запоріжжі.

Львів військові загиблі пам'ять колядування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:45 Молдавські поліцейські закликають оминати "Паланку" — причини

13:44 Втрачена можливість — чи доведеться ФОП платити ЄСВ у 2025 році

13:41 Українські бійці відбили штурм на Краматорському напрямку — відео

13:21 Харків'яни потішаться сонцем — прогноз погоди на завтра

13:20 Скорботною колядою вшанували Героїв у Львові — фоторепортаж

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

13:13 Одещина переходить на альтернативні джерела живлення — які саме

13:04 Flightradar24 показав маршрут збитого літака AZAL — мапа

12:51 Bild оцінило шанси Шольца стати канцлером після перевиборів

12:49 У Києві п'яна водійка Tesla спричинила смертельну ДТП

12:42 Сотні одеситів залишилися без води — до котрої години

13:45 Молдавські поліцейські закликають оминати "Паланку" — причини

13:44 Втрачена можливість — чи доведеться ФОП платити ЄСВ у 2025 році

13:41 Українські бійці відбили штурм на Краматорському напрямку — відео

13:21 Харків'яни потішаться сонцем — прогноз погоди на завтра

13:20 Скорботною колядою вшанували Героїв у Львові — фоторепортаж

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

13:13 Одещина переходить на альтернативні джерела живлення — які саме

13:04 Flightradar24 показав маршрут збитого літака AZAL — мапа

12:51 Bild оцінило шанси Шольца стати канцлером після перевиборів

12:49 У Києві п'яна водійка Tesla спричинила смертельну ДТП

12:42 Сотні одеситів залишилися без води — до котрої години

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова - 80x80

Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

26 грудня 2024

08:00 Фіндопомога від ЮНІСЕФ — хто може отримати 11 тис. грн