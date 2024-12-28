Чествование Героев во Львове — состоялась скорбная коляда

Львовяне почитают память Героев на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в последнюю субботу каждого месяца чествуют Героев молитвой на полях почетных захоронений Лычаковского кладбища. 28 декабря кроме молитвы происходила также скорбная коляда.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Скорбная коляда во Львове

В этом месяце на Лычаковском кладбище во Львове провели скорбную коляду. Это сделали, чтобы совместно с семьями павших защитников и защитниц Украины начать празднование рождественских праздников с упоминания и благодарности тем, кто ценой собственной жизни сделал возможным для нас празднование Рождества дома.

Скорбная коляда отличается от традиционных колядок, которые обычно возвеличивают рождение Иисуса Христа и несут радостные, приподнятые мотивы. Такая коляда наполнена болью, печалью и размышлениями о потерях и судьбе людей.

Люди пришли почтить память'ять павших Героев. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Родные погибших военных стоят возле их портретов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Десятки людей пришли на Лычаковское кладбище для скорбной коляды. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Родные Героев у их могил. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди на Лычаковском кладбище. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, Владимир Зеленский во время пребывания во Львове почтил память павших воинов на Марсовом поле. Президент Украины напомнил, что эти люди отдали жизнь за независимость нашей Родины.

Украинцы, проживающие в штате Северная Каролина, организовали благотворительный вертеп. Собранные средства направили на поддержку ВСУ и детский фонд "Счастливое солнышко" в Запорожье.

