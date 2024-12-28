Чествование Героев во Львове — состоялась скорбная коляда

Скорбной колядой почтили Героев во Львове — фоторепортаж
Во Львове в последнюю субботу каждого месяца чествуют Героев молитвой на полях почетных захоронений Лычаковского кладбища. 28 декабря кроме молитвы происходила также скорбная коляда.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Скорбная коляда во Львове
В этом месяце на Лычаковском кладбище во Львове провели скорбную коляду. Это сделали, чтобы совместно с семьями павших защитников и защитниц Украины начать празднование рождественских праздников с упоминания и благодарности тем, кто ценой собственной жизни сделал возможным для нас празднование Рождества дома.
Скорбная коляда отличается от традиционных колядок, которые обычно возвеличивают рождение Иисуса Христа и несут радостные, приподнятые мотивы. Такая коляда наполнена болью, печалью и размышлениями о потерях и судьбе людей.
Напомним, Владимир Зеленский во время пребывания во Львове почтил память павших воинов на Марсовом поле. Президент Украины напомнил, что эти люди отдали жизнь за независимость нашей Родины.
Украинцы, проживающие в штате Северная Каролина, организовали благотворительный вертеп. Собранные средства направили на поддержку ВСУ и детский фонд "Счастливое солнышко" в Запорожье.
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