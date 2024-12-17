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Зеленський вшанував полеглих на Марсовому полі у Львові — фото

17 грудня 2024 13:38
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський 17 грудня вшанував пам'ять полеглих на Марсовому полі у Львові
Зеленський вшановує полеглих на Марсовому полі. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 17 грудня, під час перебування у Львові вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі. Глава держави нагадав, що ці люди віддали життя за незалежність нашої Вітчизни.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Зеленський вшанував пам'ять полеглих

"Львів. Марсове поле. Вічна шана та вдячність українським воїнам, які віддали своє життя заради нашої незалежності", — повідомив Зеленський.

Зеленський
Прапори на Марсовому полі. Фото: Офіс президента
варта
Військові несуть вінок. Фото: Офіс президента
Зеленський
Президент Зеленський на Марсовому полі. Фото: Офіс президента
прапори
Марсове поле вкрите прапорами. Фото: Офіс президента
вшанування
Почесна варта на Марсовому полі. Фото: Офіс президента

Марсове поле у Львові

Історія "Марсового поля" у Львові бере початок від минулого століття. Це було місцем поховання вояків австрійської армії, які полягли у Першій світовій війні. До 1927 року на полі було майже 5 тисяч окремих могил.

У 1946-1947 роках тіла ексгумували, а на цьому місці облаштували кладовище для радянських солдатів та НКВДистів. У 70-х роках минулого століття на "Марсовому полі" створили меморіал та перепоховали жертв радянського терору із Замарстинівської в’язниці.

Сучасний вигляд меморіал отримав у 1974 році за проєктом Андрія Шуляра, Василя Каменщика і Володимира Бойка. Тепер тут знаходять спочинок українські воїни, які полягли внаслідок агресивної війни Росії проти України.

Раніше ми повідомляли, що у Львові, як і в усій Україні, щодня о 9:00 оголошується хвилина мовчання на честь загиблих захисників. Мешканці міста зупиняються, щоб вшанувати їхню пам'ять.

Нагадуємо, Україна за результатами проведених репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 502 загиблих військовослужбовців. Особи будуть встановлені у найкоротші терміни.

Володимир Зеленський меморіал Львів Україна президент

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