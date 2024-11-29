Хвилина мовчання — як у Львові вшановують пам'ять загиблих

Центр Львова. Фото: Новини.LIVE

У Львові, як і в усій Україні, щодня о 9:00 оголошується хвилина мовчання на честь загиблих захисників. Мешканці міста зупиняються, щоб вшанувати їхню пам'ять.

Відео опублікував міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook у п'ятницю, 29 листопада.

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Хвилина мовчання у Львові

Щодня о 09:00 в Україні розпочинається загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації.

У Львові про її початок також оголошують через гучномовці, а після відліку лунає Державний Гімн України.

"Увага у Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через наступ Росії в Україну", — закликають із гучномовців.

На відео видно, як мешканці міста, попри повсякденний поспіх, зупиняються, щоб вшанувати захисників і всіх, хто загинув унаслідок війни. Ця традиція стала важливим проявом солідарності та шани до героїв України.

Нагадаємо, 29 листопада в Україні минає 25 років з моменту підписання указу президента про запровадження атрибутів української державності. Новини.LIVE провели опитування у людей на вулицях Львова.

Раніше ми писали про те, що цьогоріч святкова ялинка у Львові буде висотою у 16 метрів та віком аж 20 років.