Минута молчания — как во Львове чтят память погибших

Садовый показал, как замер Львов в память погибших — видео
Во Львове, как и по всей Украине, ежедневно в 9:00 объявляется минута молчания в честь погибших защитников. Жители города останавливаются, чтобы почтить их память.
Видео опубликовал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook в пятницу, 29 ноября.
Минута молчания во Львове
Ежедневно в 09:00 в Украине начинается общенациональная минута молчания для почтения памяти погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.
Во Львове о ее начале также объявляют через громкоговорители, а после отсчета звучит Государственный Гимн Украины.
"Внимание во Львове общенациональная минута молчания. Остановись на минуту и почти память всех, кто погиб из-за наступления России в Украине", — призывают из громкоговорителей.
На видео видно, как жители города, несмотря на повседневную спешку, останавливаются, чтобы почтить защитников и всех, кто погиб в результате войны. Эта традиция стала важным проявлением солидарности и уважения к героям Украины.
Напомним, 29 ноября в Украине исполняется 25 лет с момента подписания указа президента о введении атрибутов украинской государственности. Новини.LIVE провели опрос у людей на улицах Львова.
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