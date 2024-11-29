Минута молчания — как во Львове чтят память погибших

Центр Львова. Фото: Новини.LIVE

Во Львове, как и по всей Украине, ежедневно в 9:00 объявляется минута молчания в честь погибших защитников. Жители города останавливаются, чтобы почтить их память.

Видео опубликовал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook в пятницу, 29 ноября.

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Минута молчания во Львове

Ежедневно в 09:00 в Украине начинается общенациональная минута молчания для почтения памяти погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Во Львове о ее начале также объявляют через громкоговорители, а после отсчета звучит Государственный Гимн Украины.

"Внимание во Львове общенациональная минута молчания. Остановись на минуту и почти память всех, кто погиб из-за наступления России в Украине", — призывают из громкоговорителей.

На видео видно, как жители города, несмотря на повседневную спешку, останавливаются, чтобы почтить защитников и всех, кто погиб в результате войны. Эта традиция стала важным проявлением солидарности и уважения к героям Украины.

Напомним, 29 ноября в Украине исполняется 25 лет с момента подписания указа президента о введении атрибутов украинской государственности. Новини.LIVE провели опрос у людей на улицах Львова.

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