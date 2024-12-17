Зеленский 17 декабря почтил память павших на Марсовом поле во Львове

Зеленский чествует павших на Марсовом поле. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 декабря, во время пребывания во Львове почтил память павших воинов на Марсовом поле. Глава государства напомнил, что эти люди отдали жизнь за независимость нашего Отечества.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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"Львов. Марсовое поле. Вечное уважение и благодарность украинским воинам, отдавшим свою жизнь ради нашей независимости", — сообщил Зеленский.

Флаги на поле Марса. Фото: Офис президента

Военные несут венок. Фото: Офис президента

Президент Зеленский на Марсовом поле. Фото: Офис президента

Марсовое поле покрыто флагами. Фото: Офис президента

Почетный караул на Марсовом поле. Фото: Офис президента

Марсовое поле во Львове

История "Марсового поля" во Львове ведет начало от прошлого века. Это было местом захоронения воинов австрийской армии, павших в Первой мировой войне. К 1927 году на поле было около 5 тысяч отдельных могил.

В 1946-1947 годах тела эксгумировали, а на этом месте обустроили кладбище для советских солдат и НКВДистов. В 70-х годах прошлого столетия на "Марсовом поле" создали мемориал и перезахоронили жертв советского террора из Замарстыновской тюрьмы.

Современный вид мемориал получил в 1974 году по проекту Андрея Шуляра, Василия Каменщика и Владимира Бойко. Теперь здесь находят покой украинские воины, погибшие в результате агрессивной войны России против Украины.

Ранее мы сообщали, что во Львове, как и по всей Украине, ежедневно в 9:00 объявляется минута молчания в честь погибших защитников. Жители города останавливаются, чтобы почтить их память.

Напомним, Украина по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернула на подконтрольную территорию тела 502 погибших военнослужащих. Личности будут установлены в кратчайшие сроки.