Во Львове установили главного дидуха — где его можно увидеть

Во Львове установили главный рождественский дидух — фоторепортаж
В канун Рождества во Львове установили главного дидуха. Украинский символ теперь можно увидеть в самом центре города.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE во вторник, 24 декабря.
Рождественский дидух во Львове
Во Львове под пение колядок составляли главный символ Рождества — дидух. Он появился возле храма Гарнизона.
Львовяне, которые присоединились к мероприятию, прошлись с колядками от городского совета до площади Ангелов. Четырехметрового дедуха можно будет увидеть до завершения рождественских праздников.
Напомним, дидух — это один из главных символов Рождества в Украине, но так было далеко не всегда. Эта вещь имеет давнюю историю.
Украинские военные к рождественско-новогодним праздникам военные установили елку в Курской области и украсили ее.
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