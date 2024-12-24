Во Львове установили главного дидуха — где его можно увидеть

Главный дидух установили во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В канун Рождества во Львове установили главного дидуха. Украинский символ теперь можно увидеть в самом центре города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE во вторник, 24 декабря.

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Во Львове под пение колядок составляли главный символ Рождества — дидух. Он появился возле храма Гарнизона.

Львовяне, которые присоединились к мероприятию, прошлись с колядками от городского совета до площади Ангелов. Четырехметрового дедуха можно будет увидеть до завершения рождественских праздников.

Установление дидуха во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Праздничный дидух. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Андрей Садовый произнес речь во время установления дидуха. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Дети с дидухами в руках. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Детки в украинских костюмах и с дидухами. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Колядники несут рождественскую звезду. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Колядники во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, дидух — это один из главных символов Рождества в Украине, но так было далеко не всегда. Эта вещь имеет давнюю историю.

Украинские военные к рождественско-новогодним праздникам военные установили елку в Курской области и украсили ее.