У Львові встановили головний дідух — де його можна побачити

У Львові встановили головний різдвяний дідух — фоторепортаж
Напередодні Різдва у Львові встановили головний дідух. Український символ тепер можна побачити в самому центрі міста.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у вівторок, 24 грудня.
Різдвяний дідух у Львові
У Львові під співи колядок становили головний символ Різдва — дідух. Він з'явився біля Гарнізонного храму.
Львів'яни, які долучились до заходу, пройшлися ходою з колядками від міської ради до площі Ангелів. Чотириметровий дідух можна буде побачити до завершення різдвяних свят.
Нагадаємо, дідух — це один із головних символів Різдва в Україні, але так було далеко не завжди. Ця річ має давню історію.
Українські військові до різдвяно-новорічних свят військові встановили ялинку у Курській області та прикрасили її.
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