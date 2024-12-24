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У Львові встановили головний різдвяний дідух — фоторепортаж

24 грудня 2024 14:24
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
У Львові встановили головний дідух — де його можна побачити
Головний дідух встановили у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні Різдва у Львові встановили головний дідух. Український символ тепер можна побачити в самому центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у вівторок, 24 грудня.

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Різдвяний дідух у Львові

У Львові під співи колядок становили головний символ Різдва — дідух. Він з'явився біля Гарнізонного храму.

Львів'яни, які долучились до заходу, пройшлися ходою з колядками від міської ради до площі Ангелів. Чотириметровий дідух можна буде побачити до завершення різдвяних свят.

Дідух у Львові
Встановлення дідуха у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дідух у Львові
Святковий дідух. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дідух у Львові
Андрій Садовий виголосив промову під час встановлення дідуха. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дідух у Львові
Діти з дідухами в руках. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дідух у Львові
Дітки в українських костюмах та з дідухами. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дідух у Львові
Колядники несуть різдвяну зірку. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дідух у Львові
Колядники у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, дідух — це один із головних символів Різдва в Україні, але так було далеко не завжди. Ця річ має давню історію.

Українські військові до різдвяно-новорічних свят військові встановили ялинку у Курській області та прикрасили її.

свята Львів Різдво дідух святкування

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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