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У Львові встановлять найбільший тризуб з дідухів — фоторепортаж

23 грудня 2024 17:00
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
У Львові встановлять рекордно великий Тризуб з дідухів
Військові біля Тризуба з дідухів
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

У Львові завтра, 24 грудня, встановлять найбільший тризуб, створений з дідухів, висота якого сягатиме 7,41 метра. Його вже внесли до Національного реєстру рекордів. Зазначається, що оновити його допомогли захисники, які зараз на реабілітації.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Тризуб з Дідухів у Львові

У Львові десантники 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, які перебувають на реабілітації після поранення, презентують львів’янам та гостям міста найбільший в України Тризуб з дідухів. Ця святкова акція відбувається за підтримки Командуючого Десантно-штурмових військ ЗС України генерал-майора Ігоря Скибюка.

Нагадуємо, що 25 грудня минулого року у Національному музеї народної архітектури та побуту встановили рекорд. Було створено найбільший в Україні тризуб з дідухів. Його висота складає 7, 41 метра.

Цей атрибут Різдва внесений до Національного реєстру рекордів України. Він виготовлений з трьох сортів зерна: жита, пшениці та вівса.

Організаторка заходу Олена Живко повідомила, що тризуб встановили на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Побачити його можна до 26 грудня.

фото військових
Стенди з побажаннями щасливого Різдва. Фото: Новини.LIVE
військові
Військовий капелан з десантниками. Фото: Новини.LIVE
львів
Військовий оркестр на місці події. Фото: Новини.LIVE
військові
Військові біля Тризуба. Фото: Новини.LIVE

Хто створив Тризуб з дідуха

Автором Тризуба-рекордсмена є Пелагія Живко — 90-торічна майстриня соломоплетіння, яка навіть попри заборону та переслідування з боку радянського режиму за українську культуру, щороку плела тризуб та паву на Різдво. Вона продовжує робити це досі.

"Для мене дідух — це все. Це — наше життя. Тризуб — це слава України. А зараз дідух для мене став символом перемоги", — емоційно промовляє жінка.

Також у створенні цього витвору брав участь поранений на війні десантник Ярослав Кучма, до якого згодом долучилося близько 30 його побратимів.

Раніше ми повідомляли, що у Львові учасники акції на підтримку військовополонених нагадали українцям, що, не зважаючи на наближення Різдва і Нового року, захисники, які перебувають у російській неволі, не мають свят. Мешканці міста накрили імпровізовані "святкові" столи.

Також нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський під час перебування у Львові вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі.

Львів Україна Різдво Тризуб дідух

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Померла зірка культового фільму "Крокодил Данді"

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