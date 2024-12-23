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Во Львове установят самый большой тризуб из дидухов — фото

23 декабря 2024 17:00
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Во Львове установят рекордно большой Трезубец из дедушек
Военные возле тризуба из дидухов. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Во Львове завтра, 24 декабря, установят самый большой тризуб, созданный из дидухов, высота которого будет достигать 7,41 метра. Его уже внесли в Национальный реестр рекордов. Отмечается, что обновить его помогли защитники, находящиеся сейчас на реабилитации.

На месте события побывала корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Тризуб из дидухов во Львове

Во Львове десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которые находятся на реабилитации после ранения, представляют львовянам и гостям города крупнейший в Украине тризуб из дидухов. Эта праздничная акция проходит при поддержке командующего Десантно-штурмовых войск ВС Украины генерал-майора Игоря Скибюка.

Напомним, что 25 декабря прошлого года в Национальном музее народной архитектуры и быта установили рекорд. Был создан самый большой в Украине тризуб из дидухов. Его высота составляет 7,41 метра.

Этот атрибут Рождества внесен в Национальный реестр рекордов Украины. Он изготовлен из трех сортов зерна: ржи, пшеницы и овса.

Организатор мероприятия Елена Живко сообщила, что тризуб установили на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Увидеть его можно до 26 декабря.

фото военных
Стенды с пожеланиями счастливого Рождества. Фото: Новини.LIVE
военные
Военный капеллан с десантниками. Фото: Новини.LIVE
львов
Военный оркестр на месте события. Фото: Новини.LIVE
военные
Военные возле тризуба. Фото: Новини.LIVE

Кто создал тризуб из дидуха

Автором тризуба-рекордсмена является Пелагия Живко — 90-летняя мастерица соломоплетения, которая, несмотря на запрет и преследование со стороны советского режима за украинскую культуру, ежегодно плела тризуб и паву на Рождество. Она продолжает делать это до сих пор.

"Для меня дидух — это все. Это — наша жизнь. Тризуб — это слава Украины. А сейчас дидух для меня стал символом победы", — эмоционально говорит женщина.

Также в создании этого произведения участвовал раненый на войне десантник Ярослав Кучма, к которому впоследствии присоединилось около 30 его побратимов.

Ранее мы сообщали, что во Львове участники акции в поддержку военнопленных напомнили украинцам, что, несмотря на приближение Рождества и Нового года, находящиеся в российской неволе защитники не имеют праздников. Жители города накрыли импровизированные "праздничные" столы.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский во время пребывания во Львове почтил память павших воинов на Марсовом поле.

Львов Украина Рождество Тризубец дидух

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