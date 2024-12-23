Во Львове установят рекордно большой Трезубец из дедушек

Военные возле тризуба из дидухов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове завтра, 24 декабря, установят самый большой тризуб, созданный из дидухов, высота которого будет достигать 7,41 метра. Его уже внесли в Национальный реестр рекордов. Отмечается, что обновить его помогли защитники, находящиеся сейчас на реабилитации.

На месте события побывала корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Тризуб из дидухов во Львове

Во Львове десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которые находятся на реабилитации после ранения, представляют львовянам и гостям города крупнейший в Украине тризуб из дидухов. Эта праздничная акция проходит при поддержке командующего Десантно-штурмовых войск ВС Украины генерал-майора Игоря Скибюка.

Напомним, что 25 декабря прошлого года в Национальном музее народной архитектуры и быта установили рекорд. Был создан самый большой в Украине тризуб из дидухов. Его высота составляет 7,41 метра.

Этот атрибут Рождества внесен в Национальный реестр рекордов Украины. Он изготовлен из трех сортов зерна: ржи, пшеницы и овса.

Организатор мероприятия Елена Живко сообщила, что тризуб установили на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Увидеть его можно до 26 декабря.

Стенды с пожеланиями счастливого Рождества. Фото: Новини.LIVE

Военный капеллан с десантниками. Фото: Новини.LIVE

Военный оркестр на месте события. Фото: Новини.LIVE

Военные возле тризуба. Фото: Новини.LIVE

Кто создал тризуб из дидуха

Автором тризуба-рекордсмена является Пелагия Живко — 90-летняя мастерица соломоплетения, которая, несмотря на запрет и преследование со стороны советского режима за украинскую культуру, ежегодно плела тризуб и паву на Рождество. Она продолжает делать это до сих пор.

"Для меня дидух — это все. Это — наша жизнь. Тризуб — это слава Украины. А сейчас дидух для меня стал символом победы", — эмоционально говорит женщина.

Также в создании этого произведения участвовал раненый на войне десантник Ярослав Кучма, к которому впоследствии присоединилось около 30 его побратимов.

Ранее мы сообщали, что во Львове участники акции в поддержку военнопленных напомнили украинцам, что, несмотря на приближение Рождества и Нового года, находящиеся в российской неволе защитники не имеют праздников. Жители города накрыли импровизированные "праздничные" столы.

Также напомним, что президент Владимир Зеленский во время пребывания во Львове почтил память павших воинов на Марсовом поле.