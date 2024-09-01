Рекорд Украины – во Львове провели самый длинный урок английского языка

Установка рекорда Украины. Фото: лицей AP School

В День знаний во Львове установили рекорд продолжительного урока по английскому языку, который длился 96 часов. Начался онлайн-урок 28 августа, а закончился 1 сентября. Событие транслировали в прямом эфире и к нему присоединились более 35 тысяч зрителей.

Организаторами стал лицей английского языка AP School, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Рекорд Украины

Ко Дню знаний установлено новое образовательное достижение — Рекорд Украины по самому длинному в мире онлайн-уроку английского языка. Как рассказали Новини.LIVE организаторы — результатом довольны, ведь привлекли более 35 тысяч зрителей.

Установление рекорда Украины. Фото: лицей AP School

Четыре дня преподавали урок 13 преподавателей. Событие транслировали в прямом эфире на YouTube, TikTok, Instagram, Facebook и Twitch. Учащиеся могли пройти путь от уровня A0 до C1.

"Этот марафон подчеркивает важность постоянного обучения и развития. Благодаря знаниям иностранных языков украинцы смогут работать с иностранными компаниями, привлекая валютные поступления в страну и укрепляя ее экономику. Образование — это шаг к победе, как на поле боя, так и на экономическом фронте", — отметили организаторы урока.

Онлайн-урок английского. Фото: лицей AP School

Благотворительная цель рекорда — собрать средства в поддержку 125-й ОБр СВ ВСУ. Цель сбора — 3 миллиона гривен.