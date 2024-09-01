Рекорд України - у Львові провели найдовший урок англійської мови

Встановлення рекорду України. Фото: ліцей AP School

В День знань у Львові встановили рекорд найтривалішого уроку з англійської мови, який тривав 96 годин. Розпочався онлайн-урок 28 серпня, а закінчився 1 вересня. Подію транслювали у прямому ефірі та до неї долучилися понад 35 тисяч глядачів.

Організаторами був ліцей англійської мови AP School, передає Новини.LIVE.

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Рекорд України

До Дня знань встановлено нове освітнє досягнення — Рекорд України з найдовшого у світі онлайн-уроку англійської мови. Як розповіли Новини.LIVE організатори — результатом задоволені, адже залучили понад 35 тисяч глядачів.

Встановлення Рекорду України. Фото: ліцей AP School

Чотири доби викладали урок 13 викладачів. Подію транслювали у прямому ефірі на YouTube, TikTok, Instagram, Facebook та Twitch. Учні могли пройти шлях від рівня A0 до C1.

"Цей марафон підкреслює важливість постійного навчання та розвитку. Завдяки знанням іноземних мов українці зможуть працювати з іноземними компаніями, залучаючи валютні надходження до країни та зміцнюючи її економіку. Освіта — це крок до перемоги, як на полі бою, так і на економічному фронті", — зазначили організатори уроку.

Онлайн-урок англійської мови. Фото: ліцей AP School

Благодійна мета рекорду — зібрати кошти на підтримку 125-ї ОБр СВ ЗСУ. Мета збору — 3 мільйони гривень.