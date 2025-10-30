Графики отключений света во Львове 30 октября от Львовоблэнерго

Во Львове вводят графики отключений электроэнергии
Из-за повреждения энергообъектов во Львове 30 октября введены графики отключения электроэнергии. Город будут отключать от электроэнергии в три очереди.
Графики обнародовали на Львовоблэнерго.
Когда не будет света во Львове 30 октября
Отключения ввели, чтобы обеспечить баланс нагрузки на энергосеть. Энергетики призвали жителей рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы, когда система испытывает наибольшую нагрузку.
Напомним, в ночь на 30 октября российские войска нанесли удар по Добротворской тепловой электростанции на Львовщине. В результате атаки возник пожар и повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры.
Россия направила сотни дронов и ракеты и западные области Украины в ночь на 30 октября — появилась карта движения вражеских целей.
Укрэнерго обновило графики отключений света в Украине. Ограничения электроснабжения 30 октября будут во всех областях.
