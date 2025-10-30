Графики отключений света во Львове 30 октября от Львовоблэнерго

Энергетик на энергообъекте. Фото: ДТЭК

Из-за повреждения энергообъектов во Львове 30 октября введены графики отключения электроэнергии. Город будут отключать от электроэнергии в три очереди.

Графики обнародовали на Львовоблэнерго.

Реклама

Читайте также:

Когда не будет света во Львове 30 октября

Отключения ввели, чтобы обеспечить баланс нагрузки на энергосеть. Энергетики призвали жителей рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы, когда система испытывает наибольшую нагрузку.

Графики отключения электроэнергии во Львове 30 октября. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 октября российские войска нанесли удар по Добротворской тепловой электростанции на Львовщине. В результате атаки возник пожар и повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры.

Россия направила сотни дронов и ракеты и западные области Украины в ночь на 30 октября — появилась карта движения вражеских целей.

Укрэнерго обновило графики отключений света в Украине. Ограничения электроснабжения 30 октября будут во всех областях.