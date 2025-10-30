Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове вводят графики отключений электроэнергии

Во Львове вводят графики отключений электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 08:50
обновлено: 09:10
Графики отключений света во Львове 30 октября от Львовоблэнерго
Энергетик на энергообъекте. Фото: ДТЭК

Из-за повреждения энергообъектов во Львове 30 октября введены графики отключения электроэнергии. Город будут отключать от электроэнергии в три очереди.

Графики обнародовали на Львовоблэнерго.

Реклама
Читайте также:

Когда не будет света во Львове 30 октября

Отключения ввели, чтобы обеспечить баланс нагрузки на энергосеть. Энергетики призвали жителей рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы, когда система испытывает наибольшую нагрузку.

null
Графики отключения электроэнергии во Львове 30 октября. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 30 октября российские войска нанесли удар по Добротворской тепловой электростанции на Львовщине. В результате атаки возник пожар и повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры.

Россия направила сотни дронов и ракеты и западные области Украины в ночь на 30 октября — появилась карта движения вражеских целей.

Укрэнерго обновило графики отключений света в Украине. Ограничения электроснабжения 30 октября будут во всех областях.

Львов электроэнергия обстрелы отключения света графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации