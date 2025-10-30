Графіки відключень світла у Львові 30 жовтня від Львівобленерго

Енергетик на енергооб'єкті. Фото: ДТЕК

Через пошкодження енергооб’єктів у Львові 30 жовтня запроваджено графіки відключення електроенергії. Місто вимикатимуть від електроенергії у три черги.

Графіки оприлюднили на Львівобленерго.

Коли не буде світла у Львові 30 жовтня

Відключення запровадили, щоб забезпечити баланс навантаження на енергомережу. Енергетики закликали мешканців раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години, коли система зазнає найбільшого навантаження.

Графіки відключення електроенергії у Львові 30 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російські війська завдали удару по Добротворській тепловій електростанції на Львівщині. Унаслідок атаки виникла пожежа та пошкоджено об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Росія скерувала сотні дронів та ракети та західні області України в ніч проти 30 жовтня — з'явилася карта руху ворожих цілей.

Укренерго оновило графіки відключень світла в Україні. Обмеження електропостачання 30 жовтня будуть в усіх областях.