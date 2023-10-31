Во Львове за три миллиона гривен подготовят газоны к зиме

Гривни в руках: Фото: УНИАН

Во Львове больше двух месяцев на большинстве участков города коммунальщики не косили газоны. Поэтому чтобы весной они имели качественный покров их начнут косить сейчас. Идеальная высота травы перед выпадением снега должна составлять 5 — 7 см.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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В городском совете отметили, что более двух месяцев на большинстве участков города коммунальщики не косили газоны. За это время удалось сэкономить более шести миллионов гривен. Уменьшение покосов газонов в городе ввели впервые.

"Летом уместно на отдельных газонах оставлять высокую траву, ведь там формируется разнотравье, поддерживающее экосистему: задерживает дождевую воду, улучшает качество почвы, уменьшает температуру воздуха и способствует насекомым-опылителям. Однако на зиму нужно выкосить траву и убрать ее из газонов, чтобы весной иметь ухоженные участки. Если не подготовить газоны к зиме сейчас, трава выляжет, запреет и из-за нее не смогут прорасти раннецветущие растения, а сам газон потеряет свой эстетический вид", —объяснила руководитель управления экологии и природных ресурсов Львовского горсовета Галина Никитчак.

Где будут работать в первую очередь:

Галицкий район: проспект Свободы — площадь Адама Мицкевича, площадь Рынок, площадь Музейная, улица Степана Бандеры, проспект Вячеслава Чорновила, проспект Тараса Шевченко;

проспект Свободы — площадь Адама Мицкевича, площадь Рынок, площадь Музейная, улица Степана Бандеры, проспект Вячеслава Чорновила, проспект Тараса Шевченко; Франковский район: улицы Стрыйская, Научная, Кульпарковская, Владимира Великого, Княгини Ольги;

улицы Стрыйская, Научная, Кульпарковская, Владимира Великого, Княгини Ольги; Железнодорожный район: улицы Городоцкая, Выговского, Любинская, Сяйво, Субботовская;

улицы Городоцкая, Выговского, Любинская, Сяйво, Субботовская; Лычаковский район: улицы Богдана Хмельницкого, Лычаковская, Пасечная, Богдановская и скверы района;

улицы Богдана Хмельницкого, Лычаковская, Пасечная, Богдановская и скверы района; Шевченковский район: проспект Вячеслава Чорновила, улицы Вячеслава Липинского, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Ивана Миколайчука;

проспект Вячеслава Чорновила, улицы Вячеслава Липинского, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, Ивана Миколайчука; Сыховский район: проспекты Червоной Калины и Иоанна Павла II, улицы Луганская, Зеленая, Стрыйская.

Напомним, мы ранее писали, что Аналитики по территориальному управлению Бюро экономической безопасности Львовской области обнаружили тендер на проведение работ по реконструкции спортивного объекта в области. Проведение закупок осуществлялось должностными лицами одного из структурных подразделений Львовской областной военной администрации.