У Львові за майже три мільйони гривень підготують газони до зими

Гривні в руках: Фото: УНІАН

У Львові понад два місяці на більшості ділянок міста комунальники не косили газони. Тому аби вони навесні мали якісний покрив їх розпочуніть косити зараз. Ідеальна висота трави перед випаданням снігу має становити 5 — 7 см.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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У міській раді зазначили, що понад два місяці на більшості ділянок міста комунальники не косили газони. За цей час вдалося зекономити більше 6 мільйонів гривень. Зменшення покосів газонів у місті цьогоріч запровадили вперше.

"Влітку доречно на окремих газонах залишати високу траву, адже там формується різнотрав’я, яке підтримує екосистему: затримує дощову воду, покращує якість грунту, зменшує температуру повітря та сприяє комахам-запилювачам. Проте на зиму потрібно викосити траву та забрати її з газонів, щоб навесні мати доглянуті ділянки. Якщо не підготувати газони до зими зараз, трава виляже, запріє і через неї не зможуть прорости ранньоквітучі рослини, а сам газон втратить свій естетичний вигляд", — пояснила керівниця управління екології та природних ресурсів Львівської міськради Галина Микітчак.

Де працюватимуть першочергово:

Галицький район : проспект Свободи – площа Адама Міцкевича, площа Ринок, площа Музейна, вулиця Степана Бандери, проспект В’ячеслава Чорновола, проспект Тараса Шевченка;

: проспект Свободи – площа Адама Міцкевича, площа Ринок, площа Музейна, вулиця Степана Бандери, проспект В’ячеслава Чорновола, проспект Тараса Шевченка; Франківський район : вулиці Стрийська, Наукова, Кульпарківська, Володимира Великого, Княгині Ольги;

: вулиці Стрийська, Наукова, Кульпарківська, Володимира Великого, Княгині Ольги; Залізничний район: вулиці Городоцька, Виговського, Любінська, Сяйво, Суботівська;

вулиці Городоцька, Виговського, Любінська, Сяйво, Суботівська; Личаківський район: вулиці Богдана Хмельницького, Личаківська, Пасічна, Богданівська та сквери району;

вулиці Богдана Хмельницького, Личаківська, Пасічна, Богданівська та сквери району; Шевченківський район: проспект В’ячеслава Чорновола, вулиці В’ячеслава Липинського, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Миколайчука;

проспект В’ячеслава Чорновола, вулиці В’ячеслава Липинського, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Івана Миколайчука; Сихівський район: проспекти Червоної Калини та Івана Павла II, вулиці Луганська, Зелена, Стрийська.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Аналітики з територіального управління Бюро економічної безпеки Львівської області виявили тендер на проведення робіт з реконструкції спортивного об’єкта в області. Проведення закупівель здійснювали службові особи одного зі структурних підрозділів Львівської обласної військової адміністрації.