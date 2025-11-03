Видео
Во Львове загорелся трамвай — Садовый раскрыл детали

Во Львове загорелся трамвай — Садовый раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 16:41
обновлено: 16:59
Во Львове загорелся трамвай 3 ноября — что известно
Во Львове загорелся трамвай. Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

В понедельник, 3 ноября, в центре Львова загорелся трамвай. Это произошло на площади Мытной.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в Telegram.

Читайте также:
У Львові загорівся трамвай — Садовий розкрив деталі - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

Во Львове загорелся трамвай

По словам Садового, во время инцидента никто не пострадал. Пожар быстро ликвидировали, а движение трамваев на этом участке планируют восстановить в течение нескольких минут.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

Как написали на Facebook-странице ГУ ГСЧС во Львовской области.

У Львові загорівся трамвай — Садовий розкрив деталі - фото 2
Пост ГУ ГСЧС во Львовской области. Фото: скриншот

Трамвай загорелся на площади Мытной. Сообщение об этом спасатели получили в 13:44. Уже через 10 минут пожар удалось потушить.

"К счастью, люди не пострадали — все среагировали мгновенно и покинули трамвай еще до распространения пламени", — говорится в сообщении.

Напомним, что до этого во Львовской области российские войска нанесли удар по Добротворской тепловой электростанции, из-за чего возник пожар.

А ранее в центре Киева произошло возгорание в одной из квартиры многоэтажки. Из-за этого перекрыли движение транспорта.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
