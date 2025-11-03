Во Львове загорелся трамвай 3 ноября — что известно

Во Львове загорелся трамвай — Садовый раскрыл детали
В понедельник, 3 ноября, в центре Львова загорелся трамвай. Это произошло на площади Мытной.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый в Telegram.
Во Львове загорелся трамвай
По словам Садового, во время инцидента никто не пострадал. Пожар быстро ликвидировали, а движение трамваев на этом участке планируют восстановить в течение нескольких минут.
Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
Как написали на Facebook-странице ГУ ГСЧС во Львовской области.
Трамвай загорелся на площади Мытной. Сообщение об этом спасатели получили в 13:44. Уже через 10 минут пожар удалось потушить.
"К счастью, люди не пострадали — все среагировали мгновенно и покинули трамвай еще до распространения пламени", — говорится в сообщении.
Напомним, что до этого во Львовской области российские войска нанесли удар по Добротворской тепловой электростанции, из-за чего возник пожар.
А ранее в центре Киева произошло возгорание в одной из квартиры многоэтажки. Из-за этого перекрыли движение транспорта.
