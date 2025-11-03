Відео
Україна
Головна Львів У Львові загорівся трамвай — Садовий розкрив деталі

У Львові загорівся трамвай — Садовий розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 16:41
Оновлено: 16:59
У Львові загорівся трамвай 3 листопада — що відомо
У Львові загорівся трамвай. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

У понеділок, 3 листопада, у центрі Львова загорівся трамвай. Це сталося на площі Митній.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.

Читайте також:
У Львові загорівся трамвай — Садовий розкрив деталі - фото 1
Пост Садового. Фото: скриншот

У Львові загорівся трамвай

За словами Садового, під час інциденту ніхто не постраждав. Пожежу швидко ліквідували, а рух трамваїв на цій ділянці планують відновити протягом кількох хвилин.

Наразі фахівці з’ясовують причину займання.

Як написали на Facebook-сторінці ГУ ДСНС у Львівській області.

У Львові загорівся трамвай — Садовий розкрив деталі - фото 2
Пост ГУ ДСНС у Львівській області. Фото: скриншот

Трамвай загорівся на площі Митній. Повідомлення про це рятувальники отримали о 13:44. Вже за 10 хвилин пожежу вдалося загасили.

"На щастя, люди не постраждали — усі зреагували миттєво й покинули трамвай ще до поширення полум’я", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що до цього у Львівській області російські війська завдали удару по Добротворській тепловій електростанції, через що виникла пожежа.

А раніше у центрі Києва сталося загоряння в одній із квартири багатоповерхівки. Через це перекрили рух транспорту.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
