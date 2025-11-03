У Львові загорівся трамвай 3 листопада — що відомо

У Львові загорівся трамвай — Садовий розкрив деталі
У понеділок, 3 листопада, у центрі Львова загорівся трамвай. Це сталося на площі Митній.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram.
У Львові загорівся трамвай
За словами Садового, під час інциденту ніхто не постраждав. Пожежу швидко ліквідували, а рух трамваїв на цій ділянці планують відновити протягом кількох хвилин.
Наразі фахівці з’ясовують причину займання.
Як написали на Facebook-сторінці ГУ ДСНС у Львівській області.
Трамвай загорівся на площі Митній. Повідомлення про це рятувальники отримали о 13:44. Вже за 10 хвилин пожежу вдалося загасили.
"На щастя, люди не постраждали — усі зреагували миттєво й покинули трамвай ще до поширення полум’я", — йдеться у повідомленні.
