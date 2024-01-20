Во Львове заработает такси для людей на колесных креслах

Автомобиль такси для людей на колесных креслах. Фото: скриншот с видео

Во Львове уже в этом месяце начнут работу три инклюзивных такси. Они предназначены для людей на колесных креслах.

Такое обновление анонсировал сервис Uklon на своей странице в Facebook.

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Львовский городской совет рассматривает предложение компенсировать стоимость поездок инклюзивным такси для людей с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами. Ежемесячно львовяне с инвалидностью получат право на компенсацию в размере 800 грн.

Известно, что управление социальной защиты департамента гуманитарной политики ведет активную коммуникацию со службой такси Uklon, которые со второй половины января готовы ввести услугу такси "Инклюзивный".

Такая услуга предусматривает перевозку лиц с инвалидностью тремя новыми специально оборудованными автомобилями, уже приобретенными перевозчиком.

Сейчас на учете в управлении социальной защиты департамента гуманитарной политики состоит 1321 человек с инвалидностью, пользующихся колесными креслами и 286 человек с инвалидностью, имеющих ампутированные конечности.

Напомним, что во Львове водитель службы такси Bolt отказался везти военного, узнав, что ветеран передвигается на костылях. Мужчина долгое время ждал машину на морозе, а таксист после разговора с ним отменил заказ.

Также мы писали, что в Киеве запущен уникальный сервис: бесплатное такси для ветеранов, получивших серьезные ранения. Чтобы воспользоваться услугами такси, машину нужно заказать заранее.