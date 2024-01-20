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У Львові запрацює таксі для людей на колісних візках

20 січня 2024 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові запрацює таксі для людей на колісних візках
Автомобіль таксі для людей на колісних візках. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові вже цього місяця розпочнуть роботу три інклюзивних таксі. Вони призначені для людей на колісних візках.

Таке оновлення анонсував сервіс Uklon на своїй сторінці у Facebook.

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Так, Львівська міська рада розглядає пропозицію компенсувати вартість поїздок інклюзивним таксі для людей з інвалідністю, які користуються колісними візками. Щомісячно львів'яни з інвалідністю матимуть право на компенсацію у розмірі 800 грн.

Відомо, що управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики веде активну комунікацію зі службою таксі Uklon, які з другої половини січня вже готові запровадити послугу таксі "Інклюзивний".

Така послуга передбачає перевезення осіб з інвалідністю трьома новими спеціально обладнаними автомобілями, які уже придбані перевізником.

Зараз на обліку в управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики перебуває 1321 особа з інвалідністю, які користуються колісними візками та 286 осіб з інвалідністю, які мають ампутовані кінцівки. 

Нагадаємо, що у Львові водій служби таксі Bolt відмовився везти військового, дізнавшись, що ветеран пересувається на милицях. Чоловік тривалий час чекав машину на морозі, а таксист після розмови з ним скасував замовлення. 

Також ми писали, що у Києві запущено унікальний сервіс: безплатне таксі для ветеранів, які отримали серйозні поранення. Щоб скористатися послугами таксі, машину потрібно замовити наперед.

Львів
таксі
інвалідність
особа з інвалідністю

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