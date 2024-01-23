Во Львове заработало такси для людей на колесных креслах

Во Львове заработало такси для маломобильных людей
С сегодняшнего дня во Львове пассажиры, пользующиеся колесными креслами, могут беспрепятственно передвигаться на специально оснащенных авто. Город будет компенсировать пассажирам с инвалидностью стоимость за проезд.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE
В городе будут работать три авто
Теперь в городе будут работать три авто, которые оборудованы подъемником, рампой, специальными ремнями безопасности и креплениями.
Львовянам, которые передвигаются на креслах колесных, компенсируют стоимость поездок на этих такси в размере до 800 гривен ежемесячно. Поездки можно заказывать как по Львову, так и в окрестностях города, радиусом до 20 километров.
Добавим, сейчас на учете в управлении социальной защиты департамента гуманитарной политики состоит 1321 человек с инвалидностью, пользующихся колясками колесными, и 286 человек с инвалидностью, у которых ампутированы конечности.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове уже в этом месяце начнут работу три инклюзивных такси.
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