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Во Львове заработало такси для маломобильных людей

23 января 2024 12:39
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове заработало такси для людей на колесных креслах
Человек на кресле колесном в такси. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

С сегодняшнего дня во Львове пассажиры, пользующиеся колесными креслами, могут беспрепятственно передвигаться на специально оснащенных авто. Город будет компенсировать пассажирам с инвалидностью стоимость за проезд.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE

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В городе будут работать три авто

Теперь в городе будут работать три авто, которые оборудованы подъемником, рампой, специальными ремнями безопасности и креплениями.

Такси для людей с инвалидностью. Фото: Новини.LIVE

Львовянам, которые передвигаются на креслах колесных, компенсируют стоимость поездок на этих такси в размере до 800 гривен ежемесячно. Поездки можно заказывать как по Львову, так и в окрестностях города, радиусом до 20 километров.

Добавим, сейчас на учете в управлении социальной защиты департамента гуманитарной политики состоит 1321 человек с инвалидностью, пользующихся колясками колесными, и 286 человек с инвалидностью, у которых ампутированы конечности.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове уже в этом месяце начнут работу три инклюзивных такси.

Львов
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такси
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