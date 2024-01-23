Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові запрацювало таксі для маломобільних людей arrow

У Львові запрацювало таксі для маломобільних людей

23 січня 2024 12:39
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові запрацювало таксі для людей на кріслах колісних
Людина на кріслі колісному в таксі. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Відсьогодні у Львові пасажири, що користуються кріслами колісними, можуть безперешкодно пересуватися спеціально оснащеними авто. Натомість, місто компенсовуватиме маломобільним пасажирам вартість за проїзд.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE

Читайте також:

У місті працюватимуть три авто

Наразі у місті працюватимуть три авто, які обладнані підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями.

Таксі для людей з інвалідістю. Фото: Новини.LIVE

Львів’янам, які пересуваються на кріслах колісних, компенсують вартість поїздок на цих таксі у розмірі до 800 гривень щомісяця. Поїздки можна замовляти як безпосередньо по Львову, так і в околицях міста радіусом до 20 кілометрів.

Додамо, зараз на обліку в управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики перебуває 1321 особа з інвалідністю, які користуються колісними візками, та 286 осіб з інвалідністю, які мають ампутовані кінцівки. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові вже цього місяця розпочнуть роботу три інклюзивних таксі.

Львів
авто
таксі
інвалідність
міська рада
особа з інвалідністю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі