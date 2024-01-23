У Львові запрацювало таксі для людей на кріслах колісних

Людина на кріслі колісному в таксі. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Відсьогодні у Львові пасажири, що користуються кріслами колісними, можуть безперешкодно пересуватися спеціально оснащеними авто. Натомість, місто компенсовуватиме маломобільним пасажирам вартість за проїзд.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE

Читайте також:

У місті працюватимуть три авто

Наразі у місті працюватимуть три авто, які обладнані підіймачем, рампою, спеціальними пасками безпеки та кріпленнями.

Таксі для людей з інвалідістю. Фото: Новини.LIVE

Львів’янам, які пересуваються на кріслах колісних, компенсують вартість поїздок на цих таксі у розмірі до 800 гривень щомісяця. Поїздки можна замовляти як безпосередньо по Львову, так і в околицях міста радіусом до 20 кілометрів.

Додамо, зараз на обліку в управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики перебуває 1321 особа з інвалідністю, які користуються колісними візками, та 286 осіб з інвалідністю, які мають ампутовані кінцівки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові вже цього місяця розпочнуть роботу три інклюзивних таксі.