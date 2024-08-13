Курсы английского для ВСУ во Львове — как записаться

Во Львове запускают курсы английского для участников боевых действий — как записаться
В Львове запускаются бесплатные курсы английского языка. Обучение будет проходить онлайн по новейшей программе "с нуля".
Об этом заявили в пресс-службе мэрии города во вторник, 13 августа.
Во Львове запустят курсы английского для УБД
Мероприятие организует школа иностранных языков English Tutor School совместно с Львовским центром предоставления услуг участникам боевых действий. Для участия необходимо зарегистрироваться.
Отметим: курс бесплатный.
Если вы хотите поработать над своим английским, преодолеть языковой барьер или посвятить время саморазвитию в классной компании, то приглашаем в группы. Преподаватели из English Tutor School умеют создать такую атмосферу, что заговорить на английском сможет каждый. От вас требуется только безграничная мотивация и наличие интернета, телефона/ноутбука", — отмечают чиновники.
Занятия будут проходить на платформе Zoom, а общение в мессенджере Telegram.
Предыдущее время уроков (может немного корректироваться в зависимости от группы):
- 15:00 среда и пятница — Elementary;
- 16:00 вторник и четверг — Pre-intermediate;
- 12:00 понедельник и четверг — Intermediate;
- 14:00 вторник и пятница — Upper-Intermediate.
Также при необходимости участников протестуют на уровень знаний.
Как записаться на курс
Записаться на курс или узнать детали можно во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий:
- в здании по адресу: ул. Пекарская, 41 (главный офис) и ул. Ген. Чупрынки, 85 (отделение);
- по телефону 0739628325;
- на официальной странице Facebook.
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