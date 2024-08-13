Курсы английского для ВСУ во Львове — как записаться

Бойцы ВСУ на учебе. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Львове запускаются бесплатные курсы английского языка. Обучение будет проходить онлайн по новейшей программе "с нуля".

Об этом заявили в пресс-службе мэрии города во вторник, 13 августа.

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Мероприятие организует школа иностранных языков English Tutor School совместно с Львовским центром предоставления услуг участникам боевых действий. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Отметим: курс бесплатный.

Если вы хотите поработать над своим английским, преодолеть языковой барьер или посвятить время саморазвитию в классной компании, то приглашаем в группы. Преподаватели из English Tutor School умеют создать такую атмосферу, что заговорить на английском сможет каждый. От вас требуется только безграничная мотивация и наличие интернета, телефона/ноутбука", — отмечают чиновники.

Занятия будут проходить на платформе Zoom, а общение в мессенджере Telegram.

Предыдущее время уроков (может немного корректироваться в зависимости от группы):

15:00 среда и пятница — Elementary;

16:00 вторник и четверг — Pre-intermediate;

12:00 понедельник и четверг — Intermediate;

14:00 вторник и пятница — Upper-Intermediate.

Также при необходимости участников протестуют на уровень знаний.

Как записаться на курс

Записаться на курс или узнать детали можно во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий: