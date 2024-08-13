Курси англійської для ЗСУ у Львові — як записатися

Бійці ЗСУ на навчанні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Львові запускаються безкоштовні курси англійської мови. Навчання відбуватиметься онлайн за новітньою програмою "з нуля".

Про це заявили у пресслужбі мерії міста у вівторок, 13 серпня.

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Захід організовує школа іноземних мов English Tutor School спільно з Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій. Для участі потрібно зареєструватись.

Зазначимо: курс безкоштовний.

"Якщо ви хочете попрацювати над своєю англійською, подолати мовний бар'єр чи присвятити час саморозвитку у класній компанії, то запрошуємо в групи. Викладачі з English Tutor School вміють створити таку атмосферу, що заговорити англійською зможе кожен. Від вас потрібна лише безмежна мотивація та наявність інтернету, телефону/ноутбуку", — зазначають урядовці.

Заняття відбуватимуться на платформі Zoom, а спілкування у месенджері Telegram.

Попередній час уроків (може трішки коригуватись залежно від групи):

15:00 середа і п'ятниця — Elementary;

16:00 вівторок і четвер — Pre-intermediate;

12:00 понеділок і четвер — Intermediate;

14:00 вівторок і п'ятниця — Upper-Intermediate.

Також, за необхідності, учасників протестують на рівень знань.

Як записатися на курс

Записатися на курс, або дізнатися деталі можна у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій: