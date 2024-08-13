Курси англійської для ЗСУ у Львові — як записатися

У Львові запускають курси англійської для учасників бойових дій — як записатися
У Львові запускаються безкоштовні курси англійської мови. Навчання відбуватиметься онлайн за новітньою програмою "з нуля".
Про це заявили у пресслужбі мерії міста у вівторок, 13 серпня.
У Львові запустять курси англійської для УБД
Захід організовує школа іноземних мов English Tutor School спільно з Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій. Для участі потрібно зареєструватись.
Зазначимо: курс безкоштовний.
"Якщо ви хочете попрацювати над своєю англійською, подолати мовний бар'єр чи присвятити час саморозвитку у класній компанії, то запрошуємо в групи. Викладачі з English Tutor School вміють створити таку атмосферу, що заговорити англійською зможе кожен. Від вас потрібна лише безмежна мотивація та наявність інтернету, телефону/ноутбуку", — зазначають урядовці.
Заняття відбуватимуться на платформі Zoom, а спілкування у месенджері Telegram.
Попередній час уроків (може трішки коригуватись залежно від групи):
- 15:00 середа і п'ятниця — Elementary;
- 16:00 вівторок і четвер — Pre-intermediate;
- 12:00 понеділок і четвер — Intermediate;
- 14:00 вівторок і п'ятниця — Upper-Intermediate.
Також, за необхідності, учасників протестують на рівень знань.
Як записатися на курс
Записатися на курс, або дізнатися деталі можна у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій:
- у будівлі за адресою: вул. Пекарська, 41 (головний офіс) та вул. Ген. Чупринки, 85 (відділення);
- за телефоном 0739628325;
- на офіційній сторінці у Facebook.
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