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У Львові запускають курси англійської для учасників бойових дій — як записатися

13 серпня 2024 17:46
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Курси англійської для ЗСУ у Львові — як записатися
Бійці ЗСУ на навчанні. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Львові запускаються безкоштовні курси англійської мови. Навчання відбуватиметься онлайн за новітньою програмою "з нуля". 

Про це заявили у пресслужбі мерії міста у вівторок, 13 серпня. 

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Захід організовує школа іноземних мов English Tutor School спільно з Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій. Для участі потрібно зареєструватись. 

Зазначимо: курс безкоштовний.

"Якщо ви хочете попрацювати над своєю англійською, подолати мовний бар'єр чи присвятити час саморозвитку у класній компанії, то запрошуємо в групи. Викладачі з English Tutor School вміють створити таку атмосферу, що заговорити англійською зможе кожен. Від вас потрібна лише безмежна мотивація та наявність інтернету, телефону/ноутбуку", — зазначають урядовці.

Заняття відбуватимуться на платформі Zoom, а спілкування у месенджері Telegram.

Попередній час уроків (може трішки коригуватись залежно від групи):

  • 15:00 середа і п'ятниця — Elementary;
  • 16:00 вівторок і четвер — Pre-intermediate;
  • 12:00 понеділок і четвер — Intermediate;
  • 14:00 вівторок і п'ятниця — Upper-Intermediate.

Також, за необхідності, учасників протестують на рівень знань.

Як записатися на курс

Записатися на курс, або дізнатися деталі можна у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій:

  • у будівлі за адресою: вул. Пекарська, 41 (головний офіс) та вул. Ген. Чупринки, 85 (відділення);
  • за телефоном 0739628325;
  • на офіційній сторінці у Facebook.

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